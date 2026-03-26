保母費續攀升 芝加哥22-25元 金山時薪近30元

最新數據顯示，保母時薪持續攀升。(pexels)

根據托育平台UrbanSitter最新數據顯示，過去一年保母時薪上漲4.9%，明顯高於整體通膨水平，反映出托育市場供需失衡的現況。全美平均保母費目前約為每小時26.24元，一般行情落在19至29元之間。

在主要城市中，保母費用差異顯著，其中舊金山 以每小時約29.63元居全美之冠，西雅圖 與檀香山則分別為27.70元與27.22元，顯示西岸城市托育成本依然居高不下。華府與巴爾的摩地區的費用則略低一些，看顧一名孩童平均約為每小時23.95元，若同時照顧兩名孩童則提升至26.01元。

其他大城市同樣維持在高檔水準，芝加哥 地區保母時薪約落在22至25元之間，波士頓約為25至28元，而亞特蘭大則約為20至23元。整體而言，大城市因生活成本與需求較高，托育費用普遍高於全國平均。

專家指出，保母費用差異很大程度取決於人員經驗與專業程度。DCMoms執行長惠特頓(Courtney Whittington)表示，若聘請社區青少年擔任臨時保母，時薪可能僅在15至18元之間，但若是以托育為全職工作的專業保母，時薪則可能達到25至30元甚至更高。若以全職聘用計算，每周40小時的保母費用最高可達1400元。

進一步換算，全職保母年收入約可達5萬至7萬元之間，若服務高收入家庭或具備專業資格與多年經驗，年薪甚至可能超過8萬元。與一般上班族相比，此收入已接近甚至高於部分文職或初階專業職位，但工作穩定性、福利保障(如醫療保險與退休金)則通常較為有限，且工作時間彈性大、責任壓力亦高。

在資格方面，美國並非所有州都強制要求保母持證上崗，但若希望提升薪資與競爭力，多數從業者會取得嬰幼兒急救與心肺復甦術(CPR)證照，相關課程通常需數小時至數天即可完成，費用約在50至150元之間。若進一步取得托育相關專業認證，如Child Development Associate(CDA)證照，則需完成約120小時培訓並累積實務經驗，整體時間可能需數月，費用約在數百至上千元不等。

惠特頓也建議家長，在聘請保母時應清楚說明工作內容與期待，例如是否需要協助簡單家務或限制使用手機，以確保雙方認知一致。

分析指出，保母薪資持續上升，主要受到托育人力短缺與家庭對高品質照護需求增加的影響。在供給不足與需求擴大的雙重壓力下，未來托育成本短期內恐難明顯回落。