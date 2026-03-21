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芝華埠周邊開發升溫 白襪球場或落腳

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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Amtrak鐵道場北到羅斯福路，南至18街，緊鄰芝城華埠。(google map)
Amtrak鐵道場北到羅斯福路，南至18街，緊鄰芝城華埠。(google map)

在美國職業足球大聯盟(MLS)芝加哥火焰隊(Chicago Fire)日前在緊鄰華埠的「78區」，為造價7.5億元的新足球場動土後，芝加哥棒球白襪隊(White Sox)準球隊老闆Justin Ishbia旗下私募基金公司Shore Capital，擬收購Amtrak位於市中心南環的14街車廠用地，為未來新建球場與大型開發計畫鋪路，而這塊土地同樣位於華埠北邊，且與火焰隊球場僅一河之隔。

該處約47畝的鐵道場位於芝加哥市中心西南側，隔河與大型開發案The 78相望。消息人士指出，一旦交易完成，該地可能發展為以體育場為核心的綜合園區。

發言人也證實，Shore Capital已簽約收購該地，並啟動初步規畫，預計將打造結合住宅、商業與醫療設施的混合用途開發。當中包括與Northwestern Medicine合作設立醫療與創新中心的構想。

白襪目前主場、位於橋港區35街的Guaranteed Rate Field租約將於2029年到期，球團過去曾提出在「The 78」興建新球場的計畫。然而，隨著芝加哥火焰隊已在該地動工興建足球場，使白襪另覓場址的可能性增加。

若此次收購案成形，將為在市中心南側打造全新體育娛樂區奠定基礎。不過，報導也指出，該鐵道用地相較「The 78」面積較狹長，是否適合興建棒球場仍存在疑問。

此外，該開發案並非只限於球場用途。相關人士表示，該地亦可能用於醫療設施或其他商業開發，最終規畫仍在評估中。

另一方面，Ishbia尚未正式接掌白襪球隊。依照與現任老闆Jerry Reinsdorf的協議，2029年至2033年間，Reinsdorf可選擇出售控股權；若未出售，Ishbia則可於2034年後取得主導權。

值得注意的是，Ishbia與其兄長已在職業體育領域有所布局，兩人同時擁有NBA鳳凰城太陽隊及WNBA鳳凰城水星隊股份。

目前，新球場計畫仍處於初步構想階段，但無論最終選址為何，芝加哥南環區域未來可能發展為結合體育、商業與住宅的全新城市核心，備受各界關注。

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