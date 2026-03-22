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最高可獲1.5萬元 伊州首購屋補助計畫啟動

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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「IHDAccess Home」旨在協助首次購屋者克服頭期款及交屋費用等障礙。(伊利諾州住房發展局官網)
「IHDAccess Home」旨在協助首次購屋者克服頭期款及交屋費用等障礙。(伊利諾州住房發展局官網)

伊利諾州住房發展局(Illinois Housing Development Authority)啟動一項全新計畫「IHDAccess Home」，向首購族計畫提供最高1萬5000元的補助，用於支付首付及交屋成本，並提供「免利息的第二筆貸款」(zero‑percent interest second mortgage)，借款人在未來出售、重新貸款或達到約定期限時才需償還 。

州長普立茲克的新財年預算案預計提撥5000萬元，存入「首次世代購屋者首付款援助基金(First‑Generation Homebuyer Down Payment Assistance Fund)」。若每位受益者獲得最高補助額，預計可幫助逾3300名符合資格的首次購屋者；若部分人領取較少金額，實際受益人數更高。

計畫適用於全州所有郡市，由IHDA與超過160家批准貸款機構合作提供。申請者必須為首次購屋者(過去三年內未擁有主住宅)，並符合信用評分、收入及房價上限等資格條件。

收入限制依各郡及家庭規模不同而有所調整，例如在庫克郡(Cook County)最高可達約13萬7885元。買方需參與住房所有權諮詢(homeownership counseling)並自行支付至少購價1%或1000元(取較高者)作為自有資金。補助可與其他地方或區域的購屋協助計畫結合使用。

IHDA表示，除了IHDAccess Home此一新方案外，該局還提供其他相關協助，例如較低額度或可在特定條件下免除的補助方案，以及不同貸款產品，協助不同收入及情況的借款人實現購屋目標。

支持者指出，這項補助能有效緩解現今住宅市場因高房價與高貸款門檻造成的負擔，尤其對年輕家庭與首次購屋者具有實質幫助。

然而，計畫也引發部分爭論。批評者指，購屋者應自行考量首付款與交屋成本，選擇負擔得起的房屋，而非依賴補助。另有聲音質疑，在伊州面臨財政赤字壓力下，是否值得以納稅人資金支持此類補助措施，引發政策優先順序的討論。

貸款 伊州

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