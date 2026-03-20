小費員工最低時薪凍漲 芝議會表決過關 仍維持最低時薪76%

芝市議會表決通過凍結小費員工5年逐步調整。(本報檔案照片)

芝加哥 市議會18日以30票贊成、18票反對通過凍結小費 員工最低工資的五年逐步調整議案，此決定使小費員工的時薪將維持在芝加哥最低時薪的76%。此舉被視為向餐飲業釋出經濟喘息空間，但反對此措施的市長強森，也將可能再次使用其否決權。

強森表示，芝加哥正變得越來越難以負擔生活費，議會停止逐步取消小費員工次最低工資(subminimum wage)的舉措「不負責任」。

芝市目前的最低工資為每小時16.60元，小費員工目前時薪為12.62元，約為最低工資的76%，議案凍結後，雖然小費員工仍會調薪，但最高僅能達到最低工資的76%，不再逐年接近最低工資。由於市議會需34票才能推翻市長否決，顯示強森的否決極有可能成功。

強森批評議會投票結果「令人羞愧」，並表示「我不會袖手旁觀，看著非裔與拉丁裔女性在企業利益下受苦。如果我必須使用否決權來保護她們，那我就會否決」。市長指出，副州長史特拉頓(Julianna Stratton)曾提出聯邦最低工資25元的政見，對比市議會決定更顯脫節。

支持凍結的區長稱，餐飲業正面臨疫情後復甦困境，急需經濟救助。伊利諾州餐館協會去年一年積極爭取凍結五年逐步調整政策，根據協會調查，2025年上半年，芝加哥約有500家餐廳倒閉，整體全服務餐廳的員工人數比疫情前少了7800人。近九成餐廳表示提高了菜單價格，72%削減員工，79%縮減員工工時。

南芝加哥第九區區長比爾(Anthony Beale)表示，若不給予餐廳喘息空間，更多深受社區依賴的餐館將不得不關閉或搬到稅率較低的郊區，進一步加劇街區空店現象。進步派25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)則激烈批評市議會稱表決結果不可思議，「市議會應該支持他們獲得體面工資，而不是犧牲勞工來補貼小企業。」

此次議會投票凸顯芝加哥市在最低工資政策上的分歧，即餐飲業主力求經濟緩衝，而市長及進步派議員堅持保護低薪女性與少數族裔員工權益。隨著約翰遜即將行使否決權，雙方的政治對決勢必持續升溫，也將影響芝加哥勞動力市場的薪資走向與餐飲業復甦進程。