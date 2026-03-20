我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安檢排隊錯過航班 機票不退款 某些情況可能給代金券

51歲前港姐乳癌擴散腦 賣名牌包求生還被騙走畢生積蓄

芝加哥2機場春假高峰 安檢時間長 費城安檢人力吃緊 通道只剩3個

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥公校春假來臨，芝航管局提醒旅客歐海爾機場安檢人潮增加，最好提前到機場。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥公校春假來臨，芝航管局提醒旅客歐海爾機場安檢人潮增加，最好提前到機場。(特派員黃惠玲／攝影)

包括芝加哥公校等許多伊利諾州學區春假將於下周展開，芝加哥兩大機場旅客預期激增。芝加哥航空管理局(Chicago Department of Aviation)表示，歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)與中途機場(Midway International Airport)旅客或面臨比平常更久的安檢等候時間。此外，為因應人員不足，費城國際機場(Philadelphia International Airport)即日起暫時關閉三個安檢通道。

芝航管局指出，春假一向是全年最繁忙的旅遊時段之一，機場自19日起旅運量明顯攀升，高峰期將持續約12天，預估兩座機場將有超過370萬人次進出。其中歐海爾機場最繁忙日為19日，單日旅客量將突破29萬6000人次；中途機場則以20日為高峰。

官方表示，已加派客服與安全人員支援現場運作，並建議旅客預留充足時間，國內航班至少提前兩小時、國際航班至少三小時抵達機場。然而，全美近期安檢排隊時間波動明顯，部分機場甚至出現一至兩小時以上的等候情況，增加出行不確定性。

芝兩大機場目前並未提供即時安檢等候時間資訊。雖然旅客可透過MyTSA手機應用程式查詢，但在聯邦政府部分停擺期間，相關數據更新不及時，準確性受到影響。

此次延誤除受春假人潮影響外，也與運輸安全管理局(TSA)人力吃緊密切相關。由於國土安全部(DHS)預算尚未通過，聯邦政府自2月14日起進入部分停擺，至今已逾一個月，約5萬名TSA安檢人員在無薪狀態下工作，且越來越多人員請假或辭職。

為因應人力不足現況，費城機場宣布從18日起暫時關閉三個安檢通道，原有六個主要安檢區僅剩一半運作，以集中人力維持效率。

波士頓羅根國際機場(Logan International Airport)近期亦傳出安檢壓力升高。由於人力不足與春假旅客增加，部分時段安檢排隊時間明顯拉長，有關當局建議旅客提早數小時抵達機場，以避免延誤登機。

世報陪您半世紀

芝加哥

上一則

小費員工最低時薪凍漲 芝議會表決過關 仍維持最低時薪76%

延伸閱讀

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？
🎞️政府持續停擺「這些機場」恐被迫關閉…今日5件事

🎞️政府持續停擺「這些機場」恐被迫關閉…今日5件事
政府持續停擺 5萬機場安檢人員近1個月無薪工作 小機場恐關閉

政府持續停擺 5萬機場安檢人員近1個月無薪工作 小機場恐關閉
芝暴風雨襲擊 2機場取消逾千航班 大批春假旅客滯留機場

芝暴風雨襲擊 2機場取消逾千航班 大批春假旅客滯留機場

熱門新聞

華裔指揮家喬萬鈞因涉及婚約詐欺(示意圖)、不當得利，日前由麻州高等法院裁定需向原告葉申菲賠償112萬多元。(pixabay)

承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬

2026-03-13 10:03
氣象局預測16日華府將有強烈雷暴，每小時陣風風速或達75哩。(路透)

強烈風暴今襲華府恐現龍捲風 明氣溫驟降重回寒冬

2026-03-16 08:55
台中市長盧秀燕拜會波士頓市長吳弭。（波士頓市政府提供╱Isabel Leon攝）

🎞️「訪美最想見她」盧秀燕會吳弭 分享市政管理經驗

2026-03-13 14:38
「星辰公主號」郵輪上周的加勒比海航程爆發諾羅病毒感染，有153人出現上吐下瀉症狀。(公主郵輪公司官網)

佛州出航「公主號」郵輪海上爆疫情 百人上吐下瀉

2026-03-15 21:20
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

2026-03-09 10:02
就讀賓州大學越來越貴。(美聯社)

大學越來越貴 賓大新學年要花9.4萬元 芝大或破10萬

2026-03-12 13:04

超人氣

更多 >
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港

日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港