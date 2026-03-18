民調顯示：反ICE候選人 可能更受芝選民青睞

17日為伊利諾州、芝加哥市初選日，在選民把握最後一天投票同時，一項由進步派團體委託的最新民調 結果顯示，芝加哥及其周邊郊區的民主黨與無黨派選民仍將移民執法視為重要議題，且更可能支持曾抗議總統川普 「中途閃電戰(Midway Blitz)」的候選人。

多位參與國會與州級選舉的候選人，已將反對移民與海關執法局(ICE)的立場作為競選重點，包括角逐美國聯邦參議員提名的民主黨主要候選人。17日舉行的初選，將被視為檢驗反ICE競選訊息是否奏效，以及在川普第二任期期間，選民對移民議題看法是否出現變化。

民調顯示，當選民被問及對ICE的看法時，63%表示不滿意，31%表示持正面看法。不同政黨之間差異顯著，其中90%的民主黨選民對ICE持負面看法，而共和黨 僅9%持負面看法；無黨派選民中則有62%對ICE印象不佳。

在芝加哥市內，整體有75%的受訪者對ICE持負面觀感；庫克郡(Cook County)其他地區為62%；周邊郡縣則有56%表示對ICE持負面看法。

約70%參與民調、可能投票的民主黨初選選民表示，候選人對ICE的立場是他們投票時「最重要」或「非常重要」的考量因素。近三分之二受訪者表示，他們更可能支持曾積極參與反ICE抗議活動的候選人。

民調還顯示，約14%的受訪者表示自己曾直接抵制ICE的行動，另有約四分之一的人表示希望自己能採取更多行動。實際參與行動者，多為較年輕、且自認政治立場偏自由派的芝加哥居民。

這些行動包括：簽署反ICE請願書(32%)、聯絡地方官員(27%)、參加守夜或抗議活動(24%)、在社區追蹤ICE行動(16%)、吹哨提醒鄰居ICE出現(11%)。

此次民調於3月1日至4日進行，共訪問芝加哥媒體市場800名已登記選民，涵蓋庫克、迪卡伯(DeKalb)、杜佩琪(DuPage)、凱恩(Kane)、肯卡基(Kankakee)、肯德爾(Kendall)、麥克亨利(McHenry)與威爾(Will)等郡。調查透過電話訪問及簡訊連結問卷方式完成。樣本中，自認民主黨選民占44%，共和黨22%，無黨派33%。

民調同時顯示，33%的受訪者認可川普目前的總統施政表現，64%表示不認同。在移民政策方面，35%支持川普的處理方式，63%表示不滿意。整體而言，約75%的受訪者認為移民對美國有益；83%表示支持為目前沒有合法身分、但已在美國生活的人提供取得公民身分的途徑。

這項民調由「Hands Off Chicago」委託進行，該聯盟由多個進步派社區組織組成，包括伊利諾州移民與難民權益聯盟(Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights)、平權伊利諾(Equality Illinois)及芝加哥勞工聯盟(Chicago Federation of Labor)。