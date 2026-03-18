我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無人機黑馬Swarmer上市首日狂飆520% 市場為何瘋搶？

內唐亞胡生死成謎？驚現6指疑AI造假 澄清影片愈描愈黑

伊州關鍵初選競爭激烈 政壇版圖世代大洗牌

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊州初選17日投票。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州初選17日投票。(特派員黃惠玲／攝影)

17日為伊利諾州選民初選投票日，選舉結果將決定未來多年該州在華府的政治版圖。此次初選被視為「一個世代以來最重要的初選」，多位重量級政治人物正面交鋒，競爭激烈。

民主黨暫領先候選人：聯邦參議員史特拉頓 7區國會眾議員福特 9區國會眾議員畢斯

此次選舉將帶來顯著人事更替。全州國會代表團中，三分之一席次將在今年11月大選後出現新面孔，包括國會眾議院五席，以及將由資深聯邦參議員德賓(Dick Durbin)退休後空出的參議院席位。在選區畫分高度政治化的伊州，許多選區的勝負幾乎在初選階段即已決定。

世代交替也吸引大量外部資金湧入。來自超級政治行動委員會(Super PAC)與各類利益團體的資金超過5000萬元，甚至在部分選區與候選人募款規模相當，使電視與網路廣告鋪天蓋地。

投票率成為此次選舉關鍵。儘管非總統選舉年通常投票率較低，但分析人士預測，由於選民高度關注總統川普政府強化移民執法，芝加哥及周邊地區投票情況可能相對踴躍。截至16日晚間，芝加哥已透過郵寄與提前投票投出超過18萬8000張選票，明顯高於2022年同期的約11萬6千張，以及2018年的13萬1千張。

民主黨聯邦參議員初選截至晚間8時30分左右，現任聯邦眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)與副州長史特拉頓(Juliana Stratton)得票數呈現拉鋸戰。印裔的克利什納穆希在投票日前獲得全國數一數二的競選資金，史特拉頓則獲得州長普立茲克的大力金援。

多個國會選區出現擁擠戰局。第2選區國會眾議員方面，庫克郡委員米勒(Donna Miller)得票一路超前，已經篤定當選。

第9選區多達15名候選人角逐，獲得即將退休該區國會眾議員夏考斯基(Jan Schakowsky)背書的艾文斯頓(Evanston)市長畢斯(Daniel Biss)，在晚間8時30分前拿到最高票，並明顯領先其他候選人，至於同選區的現任華裔州眾議員黃凱煥(Hoan Huynh)支持率欠佳。

選區包括華人聚居橋港區、華埠的國會第7選區因資深眾議員戴維斯(Danny Davis)退休而出現13人混戰，芝加哥市州眾議員福特(La Shawn Ford)得票數居冠，領先原來的強勁對手芝市財長Melissa Conyears-Ervin。

州級方面，四名民主黨候選人競爭接替即將卸任的州審計長曼多扎(Susana Mendoza)，其中州眾議員Margaret Croke暫時領先，但州參議員Karina Villa、湖郡財長韓裔的Holly Kim則緊追在後。

在庫克郡，郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)得票數領先，預料連任成功；郡估價官凱吉(Fritz Kaegi)的票數至本報截稿前，仍落後其對手Pat Hynes。

整體而言，此次初選競爭激烈，部分選區候選人多達十人以上，加上郵寄選票仍將陸續寄達，最終結果可能不會在選舉當晚立即明朗，為伊州政壇未來增添更多變數。

伊州國會代表團有多位議員不再參選連任，多個選區出現激烈競爭。(特派員黃惠玲／攝影...
伊州國會代表團有多位議員不再參選連任，多個選區出現激烈競爭。(特派員黃惠玲／攝影)

世報陪您半世紀

芝加哥 民主黨 伊利諾州

上一則

民調顯示：反ICE候選人 可能更受芝選民青睞

延伸閱讀

參選州眾議員 王鏑籌款宴250餘人力挺

參選州眾議員 王鏑籌款宴250餘人力挺
補位格林 喬州眾議員特別選舉今登場 考驗川普背書效果

補位格林 喬州眾議員特別選舉今登場 考驗川普背書效果
州長初選10人登記 8民主黨人分散票源

州長初選10人登記 8民主黨人分散票源
期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

熱門新聞

華裔指揮家喬萬鈞因涉及婚約詐欺(示意圖)、不當得利，日前由麻州高等法院裁定需向原告葉申菲賠償112萬多元。(pixabay)

承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬

2026-03-13 10:03
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

2026-03-09 10:02
每位從美國機場入境的旅客，都必須通過海關邊境保護局的檢視。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

大反轉？美公民稱6同事入境遭拘捕 國安部、雇主齊否認

2026-03-11 16:35
台中市長盧秀燕拜會波士頓市長吳弭。（波士頓市政府提供╱Isabel Leon攝）

🎞️「訪美最想見她」盧秀燕會吳弭 分享市政管理經驗

2026-03-13 14:38
氣象局預測16日華府將有強烈雷暴，每小時陣風風速或達75哩。(路透)

強烈風暴今襲華府恐現龍捲風 明氣溫驟降重回寒冬

2026-03-16 08:55
「星辰公主號」郵輪上周的加勒比海航程爆發諾羅病毒感染，有153人出現上吐下瀉症狀。(公主郵輪公司官網)

佛州出航「公主號」郵輪海上爆疫情 百人上吐下瀉

2026-03-15 21:20

超人氣

更多 >
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人