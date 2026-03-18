伊州關鍵初選競爭激烈 政壇版圖世代大洗牌

伊州初選17日投票。(特派員黃惠玲／攝影)

17日為伊利諾州 選民初選投票日，選舉結果將決定未來多年該州在華府的政治版圖。此次初選被視為「一個世代以來最重要的初選」，多位重量級政治人物正面交鋒，競爭激烈。

民主黨 暫領先候選人：聯邦參議員史特拉頓 7區國會眾議員福特 9區國會眾議員畢斯

此次選舉將帶來顯著人事更替。全州國會代表團中，三分之一席次將在今年11月大選後出現新面孔，包括國會眾議院五席，以及將由資深聯邦參議員德賓(Dick Durbin)退休後空出的參議院席位。在選區畫分高度政治化的伊州，許多選區的勝負幾乎在初選階段即已決定。

世代交替也吸引大量外部資金湧入。來自超級政治行動委員會(Super PAC)與各類利益團體的資金超過5000萬元，甚至在部分選區與候選人募款規模相當，使電視與網路廣告鋪天蓋地。

投票率成為此次選舉關鍵。儘管非總統選舉年通常投票率較低，但分析人士預測，由於選民高度關注總統川普政府強化移民執法，芝加哥 及周邊地區投票情況可能相對踴躍。截至16日晚間，芝加哥已透過郵寄與提前投票投出超過18萬8000張選票，明顯高於2022年同期的約11萬6千張，以及2018年的13萬1千張。

民主黨聯邦參議員初選截至晚間8時30分左右，現任聯邦眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)與副州長史特拉頓(Juliana Stratton)得票數呈現拉鋸戰。印裔的克利什納穆希在投票日前獲得全國數一數二的競選資金，史特拉頓則獲得州長普立茲克的大力金援。

多個國會選區出現擁擠戰局。第2選區國會眾議員方面，庫克郡委員米勒(Donna Miller)得票一路超前，已經篤定當選。

第9選區多達15名候選人角逐，獲得即將退休該區國會眾議員夏考斯基(Jan Schakowsky)背書的艾文斯頓(Evanston)市長畢斯(Daniel Biss)，在晚間8時30分前拿到最高票，並明顯領先其他候選人，至於同選區的現任華裔州眾議員黃凱煥(Hoan Huynh)支持率欠佳。

選區包括華人聚居橋港區、華埠的國會第7選區因資深眾議員戴維斯(Danny Davis)退休而出現13人混戰，芝加哥市州眾議員福特(La Shawn Ford)得票數居冠，領先原來的強勁對手芝市財長Melissa Conyears-Ervin。

州級方面，四名民主黨候選人競爭接替即將卸任的州審計長曼多扎(Susana Mendoza)，其中州眾議員Margaret Croke暫時領先，但州參議員Karina Villa、湖郡財長韓裔的Holly Kim則緊追在後。

在庫克郡，郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)得票數領先，預料連任成功；郡估價官凱吉(Fritz Kaegi)的票數至本報截稿前，仍落後其對手Pat Hynes。

整體而言，此次初選競爭激烈，部分選區候選人多達十人以上，加上郵寄選票仍將陸續寄達，最終結果可能不會在選舉當晚立即明朗，為伊州政壇未來增添更多變數。