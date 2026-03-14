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強風橫掃芝城 下周氣溫驟降至零下

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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氣象預報芝加哥地區13日最強陣風每小時將逾60哩。(美聯社)
氣象預報芝加哥地區13日最強陣風每小時將逾60哩。(美聯社)

芝加哥地區持續受極強風影響，國家氣象局指出，13日陣風超過每小時60哩，而強風過後，大芝加哥地區溫度將驟降到華氏20多度，體感溫度甚至跌到零下5度。

國家氣象局發布的高風速警報將延續至13日下午4時，氣象專家預測陣風仍將持續超過每小時60哩。

強風曾造成芝加哥歐海爾國際機場短暫停飛，到當天上午7時15分才解除。據國家氣象局報告，13日上午5時為止，歐海爾與中途機場的陣風分別達53與56哩/小時；印第安納州瓦爾帕萊索機場(Valparaiso Airport)陣風達63哩/小時，杜佩奇機場(DuPage Airport)則為62哩/小時。

道路交通方面也受到影響。芝加哥交通局(CTA)表示，由於軌道上出現雜物，藍線列車一度在Harlem大道與Grand大道之間暫停服務。

此外，強風也吹倒樹木，阻擋火車Union Pacific North Line在Lake Forest路段的鐵軌，造成列車運行受阻。

在芝加哥北郊奈爾市(Niles)，位於Touhy大道的Charles Walsh Academy跟Career Tech School校舍屋頂有一大塊被強風吹落；而在史考基(Skokie)，一棟建築物因強風嚴重受損，牆體疑似坍塌，外牆與磚塊不斷掉落。

停電影響也相當廣泛。電力公司ComEd表示，截至上午8時約有2萬6000戶停電，主要集中在北部地區；高峰時曾有多達6萬8000戶停電。另家電力公司NIPSCO則表示，超過2萬2000戶用戶失去電力。

這波強風來襲前，本周稍早芝加哥地區才剛遭遇致命龍捲風侵襲，造成嚴重災情。

氣象人員同時提醒，周日中午至傍晚可能再出現新一波風暴，部分地區處於一級至二級的惡劣天氣風險區，最主要威脅仍是破壞性強風。

氣象局氣象學家博查特(Brett Borchardt)表示，此次強風源自一個從威斯康辛州麥迪遜向密西根湖推進的低壓系統，北伊利諾與西北印第安納地區位於系統南端。博查特指出：「就是這個低壓系統的強度，使得風力特別強勁。」

他補充，14日風勢將稍微緩和，但另一個風暴系統預計15日夜間接近。該系統可能帶來嚴重雷暴與降雪，下周一(16日)、周二(17日)氣溫將從華氏40多度驟降至華氏20多度，風寒效應下，體感溫度可能降至零下5度以下。

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