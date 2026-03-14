延宕多年 歐巴馬中心6/19對外開放

歐巴馬總統中心將在6月19日對外開放。(芝加哥觀光局Choose Chicago)

經過多年施工與多次延宕，歐巴馬 總統中心(Obama Presidential Center)終於確定開幕日期。前總統歐巴馬宣布，位於芝加哥 南區傑克森公園(Jackson Park)的總統中心與圖書館園區，將於6月19日對外開放。

6月19日同時也是美國的六月節(Juneteenth)，紀念美國奴隸制度結束的重要節日。歐巴馬表示，中心將於6月18日舉行揭幕典禮，隔天開放民眾參觀。

歐巴馬在社群媒體影片中表示：「我也想藉此機會向芝加哥市，以及特別是南區居民說聲謝謝。感謝你們接納這座總統中心，不只是屬於我，而是屬於大家的。希望回到了家，而這一切若沒有你們就不可能實現。」

事實上，歐巴馬早在去年12月就曾表示，這座備受期待的園區將於今年6月開幕，但當時尚未公布確切日期。

這座由私人資金興建、總經費8億5000萬元的園區，位於6001 S. Stony Island Ave.，規畫包括博物館大樓、論壇中心、芝加哥公共圖書館分館、公共藝術設施與大片綠地。戶外設施還包括兒童遊樂場、約翰．路易斯廣場(John Lewis Plaza)、羅斯福蔬果花園、女性花園以及一條「濕地步道」。

園區內的Home Court體育館也預計於今年開放，設施包括一座標準籃球場、交叉練習場地以及健身與訓練空間。

歐巴馬總統中心選址芝加哥的決定在2015年公布，園區2021年起動工，原本計畫同年開幕。然而，計畫在推動過程中面臨多項法律挑戰與聯邦審查，使工程延宕多年。直到2024年6月，主要博物館建築完成「封頂」(topping out)，象徵主體建築高度達成重要里程碑。

未來園區戶外空間將 免費對外開放，但參觀博物館仍需購票入場。

儘管項目帶來發展機會，部分南區居民仍擔心總統中心落成後可能導致房價上升與社區人口被迫遷移。過去曾有居民團體要求市府與開發方簽署「社區利益協議」，確保當地居民能從項目中獲益。歐巴馬基金會(Obama Foundation)當時拒絕簽署該協議，但芝市議會陸續在2020年、2025年先後通過兩輪住房保護政策，減少周邊社區的居住壓力。