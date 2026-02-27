貸款違約 芝加哥華裔業主11處房產陷法拍危機

位於密西根湖畔的湖濱大樓為芝市地標之一，其70樓頂層的高檔餐廳一度深受消費者歡迎。(google map)

芝加哥 著名地標湖濱大廈(Lake Point Tower)頂層景觀餐廳業主、華裔投資者陳嘉釗(Jiazhao "Frank" Chen)，目前正陷入一場涉及金額近2500萬元的法拍連鎖危機。

根據最新法院文件顯示，陳嘉釗名下公司因涉嫌違約，其位於華埠 及橋港區(Bridgeport)的多棟出租物業已成為兩起法拍訴訟的目標，這也令原本懸而未決的頂層餐廳開發計畫更添變數。

房地產媒體The Real Deal報導，債權人已於今年1月和2月分別提起訴訟，要求接管與2340萬元債務掛鉤的11處物業。

其中一起訴訟是由RRM RE Holdings LLC於1月27日提起。這筆貸款 源於陳在2024年6月向Encore Finance貸款900萬元，涵蓋五處房產；法院文件顯示，Encore Finance已於2025年1月將其中900萬貸款轉讓給RRM RE Holdings LLC。

另一筆較大的貸款是由Ecocre Finance在2024年12月轉讓給Fidelity & Guarantee Life Mortgage Trust，金額約1440萬元，涉及六棟物業。

訴狀指出，上述兩筆貸款分別自2025年9月與10月停止付款，觸發貸方提出止贖程序。

陳嘉釗於2022年底從破產程序中收購了湖濱大廈頂層原Cité餐廳的空間。該地點位於大廈70樓，以坐擁芝加哥最壯麗的天際線景觀而聞名。

雖然陳嘉釗的經紀人曾對外宣稱將打造全新的頂級餐飲概念，但至今該空間仍未對外營業。業內人士指出，高空景觀餐廳的營運成本極高，極度依賴私人活動與特定客群，在目前的經濟環境下維持營運極具挑戰。

報導指出，陳嘉釗分別於2023年11月及2024年6月簽署了兩筆重大的抵押貸款。然而，法庭文件指控，這兩筆貸款分別自2025年9月及10月 起便停止支付款項，隨後貸款被轉讓至目前的債權實體，進而引發法拍行動。

根據伊利諾州法拍法律(735 ILCS 5/15-1702)，法院有權指派接管人管理抵押物業。若法官批准，陳嘉釗將暫時失去對物業的經營權。接管人將負責收取租金、進行日常維護。主要目的是在訴訟期間保全資產價值，以確保債權人的利益。

分析指出，陳嘉釗面臨的法律困境並非孤例。隨著2025年底全美抵押貸款拖欠率回升，許多高度槓桿化的物業組合在利率壓力與營運成本上升的雙重打擊下顯得極為脆弱。

庫克郡法院(Cook County Court)接下來的裁決，將決定陳嘉釗能否透過談判化解危機，抑或是最終失去這批物業。這場法律戰的結果，也將成為湖濱大廈頂層這處高層餐廳未來命運的關鍵。