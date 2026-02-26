無人車現身芝城街頭 Waymo確認已開始測試

無人駕駛的Waymo計程車已經在美國多州營運。(Waymo官網)

谷歌母公司Alphabet旗下的自駕車 公司Waymo 表示，已開始在芝加哥街頭測試自駕車，目前仍安排駕駛員坐在方向盤後，以進行「道路繪圖與初期數據收集」。公司發言人波奈利(Chris Bonelli)透露，車隊將於I-90高速公路以東、南環至Wrigleyville路段進行道路繪圖作業。

Waymo若要正式提供乘車服務，仍須等待伊利諾州修改交通法規以允許自主駕駛車輛上路。州眾議員巴克納(Kam Buckner)上月提出法案，擬在庫克郡(Cook County)、桑加蒙郡(Sangamon County)與麥迪遜郡(Madison County)推行為期三年的自駕車試點計畫，允許有限數量自動駕駛車輛上路，以測試其「安全性與運行準備程度」。

巴克納表示，此舉旨在讓伊州 跟上其他已立法監管無人車的州，並提供立法彈性以應對技術與安全挑戰。

Waymo已在美國十個城市啟動自駕業務，包括加州、德州及佛州，目前正為中西部與東岸城市擴張作準備。本月，Waymo也在聖路易斯啟動類似測試計畫，先由駕駛員操作，以符合各州法律要求。

不過，安全性仍是許多人關切焦點。摩托車權益組織 ABATE Illinois 遊說員 Josh Witkowski 指出，無人車已發生多起事故，包括校車與馬匹等突發場景，無法妥善應對突發情況。他批評：「人類要上路前必須通過駕照考試，但這些車輛卻直接上路，把駕駛公眾當作測試對象，而不是先在安全條件下驗證。」

伊州圍繞自駕車技術的討論才剛起步，巴克納表示：「他們正在先做試驗，看看這項技術是否適合伊州。」

Waymo的芝加哥測試計畫也引發批評，包括工會與摩托車倡議團體對勞動市場與監控擴張的疑慮。波奈利稱，Waymo自駕車比人類駕駛更安全。他說：「Waymo利用攝像頭與感測器即時了解周遭環境並安全行駛。」

若試點計畫成功，伊州運輸廳最快三年內可在全州合法化無人駕駛汽車。不過該法案仍須經漫長立法程序，目前尚未分配到委員會審查。