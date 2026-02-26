我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

無人車現身芝城街頭 Waymo確認已開始測試

特派員黃惠玲／芝加哥報導
無人駕駛的Waymo計程車已經在美國多州營運。(Waymo官網)
無人駕駛的Waymo計程車已經在美國多州營運。(Waymo官網)

谷歌母公司Alphabet旗下的自駕車公司Waymo表示，已開始在芝加哥街頭測試自駕車，目前仍安排駕駛員坐在方向盤後，以進行「道路繪圖與初期數據收集」。公司發言人波奈利(Chris Bonelli)透露，車隊將於I-90高速公路以東、南環至Wrigleyville路段進行道路繪圖作業。

Waymo若要正式提供乘車服務，仍須等待伊利諾州修改交通法規以允許自主駕駛車輛上路。州眾議員巴克納(Kam Buckner)上月提出法案，擬在庫克郡(Cook County)、桑加蒙郡(Sangamon County)與麥迪遜郡(Madison County)推行為期三年的自駕車試點計畫，允許有限數量自動駕駛車輛上路，以測試其「安全性與運行準備程度」。

巴克納表示，此舉旨在讓伊州跟上其他已立法監管無人車的州，並提供立法彈性以應對技術與安全挑戰。

Waymo已在美國十個城市啟動自駕業務，包括加州、德州及佛州，目前正為中西部與東岸城市擴張作準備。本月，Waymo也在聖路易斯啟動類似測試計畫，先由駕駛員操作，以符合各州法律要求。

不過，安全性仍是許多人關切焦點。摩托車權益組織 ABATE Illinois 遊說員 Josh Witkowski 指出，無人車已發生多起事故，包括校車與馬匹等突發場景，無法妥善應對突發情況。他批評：「人類要上路前必須通過駕照考試，但這些車輛卻直接上路，把駕駛公眾當作測試對象，而不是先在安全條件下驗證。」

伊州圍繞自駕車技術的討論才剛起步，巴克納表示：「他們正在先做試驗，看看這項技術是否適合伊州。」

Waymo的芝加哥測試計畫也引發批評，包括工會與摩托車倡議團體對勞動市場與監控擴張的疑慮。波奈利稱，Waymo自駕車比人類駕駛更安全。他說：「Waymo利用攝像頭與感測器即時了解周遭環境並安全行駛。」

若試點計畫成功，伊州運輸廳最快三年內可在全州合法化無人駕駛汽車。不過該法案仍須經漫長立法程序，目前尚未分配到委員會審查。

世報陪您半世紀

自駕車 Waymo 伊州

上一則

亞城免費自駕個人交通艙 預計年底問世

下一則

川普國情咨文 伊州6議員缺席、1中途離席

延伸閱讀

AI馬年好采頭 Meta將採購Nvidia數百萬顆AI晶片和CPU 兵臨英特爾市場

AI馬年好采頭 Meta將採購Nvidia數百萬顆AI晶片和CPU 兵臨英特爾市場
Waymo第6代Driver系統 可應付惡劣天候

Waymo第6代Driver系統 可應付惡劣天候
Waymo預估：年底付費搭乘次數可望逾百萬

Waymo預估：年底付費搭乘次數可望逾百萬
全美第7城 Waymo自駕計程車將進駐沙加緬度

全美第7城 Waymo自駕計程車將進駐沙加緬度

熱門新聞

張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

2026-02-19 10:01
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

2026-02-20 09:59
普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

普渡大學校媒批校長蔣濛領導無方 促其改革或引咎辭職

2026-02-20 10:54
37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡