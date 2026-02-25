芝市商業執照費飆漲 最高調幅達4倍 小商家吃不消

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
小商家不滿芝市府一邊鼓勵民眾多多支持地方商家，一邊卻大幅調高執照費用。(芝加哥商業事務與消費者保護局官網臉書)
根據芝加哥商業事務與消費者保護局(BACP)最新公布的消息，芝加哥市政府於今年大幅調漲多項商業執照費用，部分項目的漲幅甚至高達400%。這項政策引發了小企業主與倡議團體的強烈反彈，指在經濟低迷時期做出此調漲無疑令業者雪上加霜。

餐館、按摩2年執照費從250元飆升至1000元

自今起，芝市已上調多項執照費用，且同樣適用於執照續期：其中受監管商業執照(Regulated Business License)： 例如餐館、美容、按摩等，兩年期費用從250元暴漲至1000元；一般有限執照(Limited Business License)：這類包括辦公室、貿易批發等公司的兩年期費用，從250元翻倍至500元；共享住房執照(Shared Housing)：例如經營民宿、短租的執照年費從125元增至250元。

此外，2月1日起，運輸相關業者的負擔也跟著調升，其中提供機場接送等服務的包車營運車輛(Livery Vehicle)：兩年期執照費由原先的500元(年費制改為兩年一簽)調整為1200元；觀光車輛(Charter/Sightseeing Vehicle)：年費從500元翻倍至1000元。

芝加哥小企業倡議委員會(Small Business Advocacy Council)主席理查森(Elliot Richardson)指出，目前小企業正承受著通膨、關稅以及勞動力與醫療成本上漲的多重壓力 ，市府在小企業面臨種種挑戰的時刻，將執照費翻倍甚至翻三倍，真的讓小商家吃不消。

海德公園居民舒特利夫(Liesl Shurtliff)分享了她朋友的經歷。她的一位移民朋友原本計畫開設小型清潔公司，申請時官網仍顯示費用為250元，不料到現場辦理時才被告知已漲至1000元。她說，對於利潤微薄的小型服務業(如清潔、家教、創意工作室)來說，這筆突然增加的預付成本是難以負荷的。

針對外界質疑，市政府發布聲明表示，受管制與有限商業執照的費用自2012年以來未曾變動，調整費用是為了「維持必要的城市服務，並支持芝加哥的長期財務穩定」。

此外，市政府在分析其他美國大城市後發現，芝加哥的收費標準仍低於同儕。官方舉例，紐約市典型的受管制商業執照費約為1440元，藉此說明此次調幅是為了更精準地反映市府提供服務的真實成本。

小商家對於市長一邊宣揚「為小企業減除繁文縐綴」(Cut the Tape)，同時卻陡增執照費用感到不滿，批其做法甚至可能迫使更多小企業選擇在無執照的情況下非法經營。

