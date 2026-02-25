芝僑教中心FASA培訓 即起接受報名

2026年僑務委員會「海外青年文化大使協會(FASCA)新生培訓」即日起開始受理報名，本年培訓活動芝加哥 與密西根分會將在5月23日至5月24日於芝加哥華僑文教服務中心共同舉辦，培訓內容包含始業式、志工服務培訓課程、台灣文化課程、團隊建立與領袖培育課程、結業式，以及貼近年輕世代文化、身分認同及職涯發展等專題講座。

每位學員培訓結業後，即可加入當地青年文化大使協會 (Formosa Association of Student Cultural Ambassadors，FASCA)參與後續培育，透過僑界及社區活動的服務與學習，培育成為具有文化涵養與領導能力的青年領袖。

歡迎14歲以上的僑民青少年加入，詳情及報名請連結以下網站：https://reurl.cc/MMrx03。

報名方式及注意事項：凡經錄取者，所有培訓課程及活動均需參加，不提供單一選擇；培訓時數達全程90%以上者，頒發培訓結業證書；通知錄取後，新生請第一天攜帶135元現金，支付餐費及培訓期間的雜項開支以及T恤及帽衫等費用，舊生如不訂購連帽衫，請攜帶$100現金；若因故無法參與研習培訓，需於5月17日前提出申請。

相關報名及參訓資格，可電洽芝加哥華僑文教服務中心宋小姐，電話(630)323-2440轉分機5016，或電郵[email protected]。