伊州醫療紓困上路 逾50萬人11億債務取消

特派員黃惠玲／芝加哥報導

伊利諾州居民在短短一年半內，已透過州政府推出的醫療債務紓困計畫，消除了超過11億元的醫療債務。

根據州長辦公室資料，逾50萬名伊州居民從中受惠，平均每人獲得約1200元的債務減免。有些居民的債務被消除數萬元，甚至有個案超過30萬元的醫療債務全數取消。

取消醫療債務資格的居民需符合以下條件之一：收入低於聯邦貧窮線400%(單身年收入6萬3840元、四口之家13萬2000元)，或醫療債務占家庭年收入比例達5%以上。

居民無需主動申請，符合資格的醫療債務將自動納入計畫，涵蓋醫療機構包括Lurie Children's Hospital、Loyola Medicine與UChicago Medicine等。受惠者會收到通知信件，告知債務已經取消。

伊州至今已投入約1000萬元用於該計畫，本會計年度尚有500萬元的州基金可用。州長辦公室指出，每投入1元，便可消除超過100元 的醫療債務。

州長普立茲克在新聞稿中表示：「沒有人應該被迫在救命醫療與養家之間做選擇，這也是我們啟動伊利諾州醫療債務紓困計畫的原因。」

伊州是全美10多個州與地方政府中，與非營利組織Undue Medical Debt合作清償居民醫療債務的地區之一。庫克郡也有獨立的醫療債務消除計畫。

此計畫運作方式為，Undue Medical Debt以遠低於原價的價格購買醫療債務(多來自醫療系統)，並將債務全額取消。

芝西北郊居民Lori Lighthall表示，她收到信件得知自己約2300元的醫療債務被取消，這與七年前的肝臟移植手術有關。雖然她有良好保險，但每年的自付額仍很高，移植手術後需長期追蹤治療，使她壓力很大。她說，現在債務被清除，終於可以稍微放鬆，重新過生活。

庫克郡獨立計畫自2022年啟動，截至去年6月已為55萬6815名居民 消除超過66萬4000元的醫療債務，經費來自美國救援計畫法案(ARPA)的 900萬撥款。

隨著醫療費用不斷上漲，以及高自付額保險計畫普及，醫療債務議題日益受到關注。高自付額保險計畫要求患者先自付數千元醫療費用，之後保險才開始理賠，使許多家庭面臨沉重負擔。

保險 伊州 庫克

