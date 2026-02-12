密西根舞獅隊 底城圖書館迎馬年 看見台灣農曆新年文化

密西根舞獅隊團結了底特律的民眾，不畏寒流中齊聚慶祝臺式的農曆春節。（主辦方提供）

在華氏4度嚴寒中，密西根舞獅協會(Michigan Lion Dance Heritage)於底特律公共圖書館三樓歷史大廳Strohm Hall舉辦「台灣風味農曆新年慶祝暨舞獅開光典禮」。活動開始一小時內吸引數百位居民到場，寒流中更顯社區凝聚力；舞獅隊還接受NBC電視台第四頻道「Morning Show」專訪，介紹台灣農曆新年以及舞獅文化。

活動高潮為舞獅「開光點睛」儀式，象徵傳承逾兩千年的亞洲文化精神。密西根州 議員張理、密西根州亞太裔事務委員蔣序龍、僑務委員李延志及圖書館經理哈理瑪(Halima Davis)依序為兩對全新獅頭點睛。典禮由翁美津主持，李宜蓁以快弦琵琶揭序，鼓手林子凡與蔡瑞恩擊鼓喚醒舞獅，隨後由隊長林建豪率青年團員四獅齊舞，為底特律社群祈福，展現世代傳承。

兩對新獅頭由僑務委員會與蔣序龍共同捐贈，展現對海外文化扎根與青年培力的承諾。張理與哈理瑪致詞肯定會長賀婉青長年帶領志工團隊，與底特律公共圖書館、市政府、底特律美術館（DIA）及Brilliant Detroit合作，將舞獅與台灣文化融入公共教育與社區生活，使圖書館成為跨文化對話平台。

現場設多元文化體驗區，學生志工帶領中英雙語書法與生肖書寫、馬年與舞獅摺紙、麻將Bingo及親子 互動遊戲，並打造「台灣廟會風格」拍照牆。民眾完成體驗後將心願貼上許願牆，領取馬年提燈，隨舞獅巡遊，象徵迎春納福。多位僑界領袖冒著嚴寒到場，包括MAPAAC行政主管Samantha Loo、台商會會長林志嘉、國建會會長方聖風、榮光會會長陳一心、密西根大學同學會會長顏安、僑務顧問陳敦漢及陳志豪教授。