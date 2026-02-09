芝辦公室空置飆升至28.2% 專家憂有經濟衰退風險

芝加哥市中心辦公室空置率在2025年攀升至28.2%，創下歷史新高。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市中心辦公室空置率在2025年攀升至28.2%，創下歷史新高，專家警告這可能引發城市經濟衰退與惡性循環。

Wirepoints執行總編輯格倫農(Mark Glennon)指出，遠距工作興起導致辦公需求下降，連續14季刷新空置紀錄。他批評州政府政策繁瑣，對企業不友善：「伊州就像一個大型壓迫性人資部門，規章制度繁多，扼殺企業發展。」數據也顯示，雖然頂級辦公樓租金 過去五年增長約26%，但市中心整體租金基本持平，顯示市場分化明顯。

2025年企業釋出辦公室面積比新承租面積，多出約37萬平方呎，淨吸納量連續第九次下降。「即使是租出的辦公空間，也大部分空置，」格倫農說。「隨著租約到期，企業會進一步縮減，這些大型建築物的估值下降，租金收入減少，房產稅隨之降低，最終負擔可能轉嫁到住宅業主身上。」

房地產服務公司Colliers報告則提到，2025年第二季芝加哥市中心辦公室空置率攀升至約24.7%，第三季雖略有調整但仍高於前季，顯示大量可用辦公空間仍待吸納。

另有地產服務公司CBRE指出，2025年中期市中心空置率曾達27%，遠超疫情 前約13.8%的水平。 另外一份資料顯示郊區辦公市場也面臨挑戰，第四季郊區辦公直租空置率約28.2%，比前年略升，反映市郊辦公空間同樣面臨需求不足的壓力。

專家分析指出，不同等級辦公物業表現分化，頂級優質辦公空間仍有租戶需求並支撐租金，而B級及次級辦公樓空置較高，租金壓力更大。這樣的結構性分化，加上遠距與混合辦公模式的普及，使得市場改善步伐仍然緩慢。

格倫農警告，一旦形成惡性循環，將導致裁員增加、服務品質下降，甚至出現薪資延遲發放。他說，「屆時所有問題會不斷累積，驅使更多人離開，其他狀況持續惡化，企業更加不滿，人口外流加劇，城市經濟陷入螺旋式下滑。」他因此質疑芝加哥能否繼續維持過去的經濟地位。

數據顯示，儘管所謂 頂級辦公樓(trophy office towers)的平均毛租金在過去五年增長約26%，但整個市中心的辦公租金基本持平，凸顯商業需求不均及市場分化現象。