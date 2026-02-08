華人女婿盧漢士 將以無黨籍參選伊州國會眾議員

芝加哥25區區長盧漢士。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥第25區區長、華人女婿盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)宣布，將以無黨籍身分角逐伊利諾州第4區國會眾議員 席次。他表示，此舉是為了挑戰政治菁英「預設接班」的操作，捍衛選民的民主選擇權，並終結他口中所稱的「舊派政治機器」。

盧漢士的參選直接回應現任第4區國會眾議員賈西亞(Jesús Chuy”García)在民主黨 初選登記截止前數小時突然宣布退選，引發爭議的接班安排。由於賈西亞的幕僚長派蒂．賈西亞(Patty Garcia)成為民主黨初選中唯一完成登記的候選人，外界普遍質疑該決定形同關上公開初選大門。

盧漢士指出，選區不應由少數政治人物私下決定未來代表，「選民應該擁有真正的選擇權，而不是被告知誰會當選」。他表示自己不受政黨高層或內規限制，因此選擇以無黨籍身分投入選戰。

現年40多歲的盧漢士，現任芝加哥第25區區長，選區涵蓋小義大利、皮爾森(Pilsen)及南環等地，是市議會中立場鮮明的進步派之一。他出生於厄瓜多，幼年隨家人移民 美國，長期關注移民權益、勞工保障與住房正義政策。

盧漢士的妻子盧玲玲為華裔，使他在華人社群中也具一定能見度。他經常出席亞裔與移民社區活動，並在市議會支持保護無證移民與少數族裔的相關政策，因此被部分支持者視為跨族群動員能力強的進步派政治人物。

自2019年進入市議會以來，盧漢士曾多次公開批評企業減稅政策、警政預算與聯邦移民執法。他主張廢除移民及海關執法局(ICE)，並要求追究聯邦移民執法人員責任；在經濟政策上，則呼籲取消對超級富豪的減稅優惠，將資源轉投入住房、醫療與社會福利。

除盧漢士與派蒂．賈西亞之外，馬西亞斯(Mayra Macías)去年12月宣布投入選戰，她曾擔任拉丁裔勝利計畫(Latino Victory Project)與支持民主黨政策的組織「Building Back Together」執行長，被視為進步派內的另一個選項。

在共和黨方面，卡斯蒂略(Lupe Castillo)與工人階級黨的赫希(Ed Hershey)也已表態參選。