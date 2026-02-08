芝市長選戰提前開打 5重量級挑戰者浮現

(由左至右)奎格利、帕帕斯、孟多扎、詹雅斯、康威。(臉書官方帳號)

距離2027年2月23日芝加哥 市長選舉尚有一年多，但在現任市長強森民調低迷、市政問題叢生之際，政壇內外早已開始為下一場市長選戰布局。

依照政治圈普遍看法，強森恐怕難逃「一任市長」的命運，步上前市長萊特福特(Lori Lightfoot)後塵。然而，與過去不同的是，芝加哥這次可能迎來一批經驗豐富、戰力完整的潛在接班人，任何一位若勝出，都有能力從上任第一天起，迎戰城市長期累積的結構性問題。

這些挑戰包括縮減市府與相關機構官僚體系、精簡行政流程、檢討勞工協議、削減不必要的許可審批、在可行範圍內降低高稅負，並有效打擊犯罪。同時，改善教育與守住關鍵社會服務，仍是穩住芝市財政與人口流失的關鍵。

目前，市長選戰人選尚未定案，但已有五位被視為「明確有意、尚未正式宣布」的潛在挑戰者，包括：聯邦眾議員 奎格利(Mike Quigley)、庫克 郡財長帕帕斯(Maria Pappas)、伊州審計長孟多扎(Susana Mendoza)、州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)，以及芝加哥第34選區區長康威(Bill Conway)。

奎格利。(臉書官方帳號)

奎格利是實幹派代表。他多年深耕公共政策，先後在庫克郡與國會推動政府改革，擅長在複雜政策與跨黨派合作中發揮影響力。他低調務實，卻深諳政府如何運作、也知道如何讓制度真正發揮效能。

帕帕斯。(臉書官方帳號)

帕帕斯自1998年起擔任庫克郡財政官，是芝加哥政壇少見兼具創意與專業的老將。她率先揭露房產稅制度的黑箱問題，對市政財源流向有深刻理解。她作風犀利、個性鮮明，現年76歲卻精力充沛，既是優勢也是爭議所在。

孟多扎。(臉書官方帳號)

孟多扎則以行政改革與財政專業見長。身為州審計長，她長期面對財政失衡與政治失序問題，並曾擔任芝加哥市書記與州議員，熟悉地方與州層級運作。對於財政持續吃緊的芝加哥而言，她的經驗格外關鍵。

詹雅斯。(臉書官方帳號)

詹雅斯曾任州財政官，現為州務卿，近年累積相當政治能量與資源。他熟悉大型官僚體系運作，也具備芝加哥背景與行政管理經驗，被視為能將州級經驗轉化為市政治理的潛在人選。

康威。(臉書官方帳號)

康威則是最年輕、也最具變數的一位。他任區長時強烈批評強森市府，逐步建立政治人脈，加上雄厚的家族財力，使其成為不可忽視的新生代力量。儘管行政歷練有限，但已獲部分勞工與政治圈支持。