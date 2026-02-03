全美今年首宗 芝大都會銀行倒閉

位於芝市河北區的「大都會資本銀行信託公司」倒閉。(google map)

伊利諾州 監管機構於上周五勒令關閉「大都會 資本銀行信託公司」(Metropolitan Capital Bank & Trust)，這是美國2026年首宗銀行倒閉案，也是芝加哥 近兩年內第二家倒閉的銀行。

伊利諾州金融與專業監管局(IDFPR)表示，因對該銀行財務穩定性存有疑慮，下令關閉這家位於河北區(River North)的銀行。

聯邦存款保險公司(FDIC)隨後被指定為接管機構，並促成底特律第一獨立銀行(First Independence Bank)收購該行大部分資產，包括全部存款，總額約2.61億元。FDIC指出，客戶仍可立即提取存款，貸款客戶也須照常繳款。

IDFPR銀行監理處代理處長索里亞諾(Susana Soriano)在聲明中表示：「我們要明確指出，此次行動不會讓任何存戶蒙受損失。」

索里亞諾表示，大都會資本銀行存在「不安全且不健全的經營狀況，以及資本結構受損」問題，並指出第一獨立銀行「具備良好條件，能持續為客戶提供必要的銀行服務」。

根據該行官網資料，大都會資本銀行成立於2005年，客戶遍及46個州及10個國家，在芝加哥安大略街東9號設有辦公室，並於紐約設有分行。共同創辦人兼總裁諾佛爾(Frank Novel)未能即時回應媒體查詢。

FDIC資料顯示，截至去年9月30日，該行總資產為2.611億元，存款總額為2.121億元。FDIC估計，此次倒閉事件將使存款保險基金損失約1970萬元。

這是今年全美首家倒閉的銀行。去年全國僅有兩家銀行倒閉，其中之一即為芝加哥的普拉斯基儲蓄銀行(Pulaski Savings Bank)。

在此之前，芝加哥最具爭議性的銀行倒閉案之一，為2017年華盛頓聯邦儲蓄銀行(Washington Federal Bank for Savings)倒閉事件，該案源於一宗涉及1.4億元的橋港區挪用公款醜聞，最終導致十多項聯邦起訴，並讓前第11選區區長唐信(Patrick Daley Thompson)被判入獄四個月。

自2000年以來，伊利諾州共有71家銀行倒閉，其中22家位於芝加哥。

大都會資本銀行位於芝市河北區的原址，在2日正常營業時間內，以第一獨立銀行分行身分重新開放。民眾可致電(866)314-1744，或至FDIC官網查詢更多資訊。