男子報案未果 芝郊區警局內遭ICE拘捕

四名聯邦移民執法人員在芝城郊區柏林布魯克警局內，逮捕一名居住在該市的男子。(柏林布魯克警局)

芝加哥 西南郊博林布魯克(Bolingbrook)警察局日前公布一段影片，顯示一名40歲該市男子於警察局大廳內，遭聯邦執法人員逮捕的過程。該事件發生於1月27日，引發社會高度關注。

博林布魯克警方指出，該名男子當天前往該警局，是為了通報稍早與聯邦執法人員之間發生的衝突事件。

警方表示，事發當天並不知情聯邦人員正在Hywood Lane一處住宅執行「目標式移民 執法行動」。博林布魯克市長亞歷山大-巴斯塔(Mary Alexander-Basta)隔日發表聲明稱，博林布魯克警察局並未參與該聯邦行動的規畫或執行，且依伊利諾州 法律，警方不參與移民執法工作。

警方說明，該名男子進入警察局公共大廳後，向一名文書人員表示，希望檢舉一名不明身分、曾對他使用電擊槍的執法人員。該名文職人員隨即通知調度中心，並依標準程序派遣巡邏主管到場處理。

警方指出，巡邏主管抵達時，發現已有四名聯邦執法人員在場，並已將該名男子拘捕。這些人員身穿標示「警察」字樣的背心，並佩戴國土安全調查局(Homeland Security Investigations)與緝毒署(DEA)臂章。

該名主管確認男子的投訴並非針對博林布魯克警察，並留在現場確保各方安全。主管隨後得知，聯邦人員是在男子離開原始接觸地點後一路跟隨至警局。

警方指出，聯邦人員並未出示逮捕令，但仍因Hywood Lane事件將該名男子帶走。警方轉述，聯邦人員當時正在該地執行移民執法行動，並與坐在附近皮卡車內的該名男子接觸。聯邦人員稱，男子拒絕配合身分查驗及下車指示，並駕車穿越草地，隨後蓄意正面衝撞一輛開啟警示燈的聯邦執法車輛。

警方表示，聯邦人員拘捕男子後不久即離開現場，目前並未就車輛損壞部分向博市警察局提出刑事指控。

博林布魯克警察局已公布警局大廳內的逮捕畫面，影片可於警局官方YouTube頻道觀看。警方指出，經全面檢視後，確認警局人員行動符合部門規範及伊利諾州TRUST法案相關規定。