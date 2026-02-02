社區伸援手… 明州地方團結阻ICE執法 成全美典範

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
明尼亞波利斯市抗議ICE執法遊行。(路透)
明尼亞波利斯及明尼蘇達州近期爆發前所未見的反ICE抗議。州內居民因長期的公民參與傳統、地方互助文化及保護移民社群的意識，加上1月13日ICE探員射殺古德(Renee Good)事件，引發強烈抗議。居民透過加密通訊、錄影及實地觀察全程監控ICE行動，並自發舉辦食物援助及陪同孩童上下學等互助活動，展現高度組織力，也成為全國示範。

司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)曾在媒體上表示，明尼亞波利斯的抗議「其他城市從未出現過」，並將責任歸於州長沃爾茲(Tim Walz)與市長弗雷(Jacob Frey)，或稱「有薪激進份子」煽動。但分析指出，居民的集體警覺、互助精神及對政府透明度的高度要求，使ICE行動受限。

明尼亞波利斯社區本身具有高公民參與度，投票率與志願服務率居全國前列，並支持強大的地方媒體生態，形成嚴密的社會監督網。過去2020年的抗議經驗也培養了民眾對外來威脅的敏感性與團結意識。大量居民自發攜帶口哨、加入觀察行動，將ICE每一步行動記錄下來，使聯邦行動幾乎無處可隱。

抗議過程中，社區互助活動全面展開。居民組織食物募集，協助無法外出的移民家庭；企業提供資源支援小商家；民眾自發護送孩童上下學，保護家長安全。前明尼亞波利斯市長R.T. Rybak表示：「看到社區在分歧中伸出援手，是我參與過最強大的集體經驗。」

抗議行動迅速蔓延至全國其他城市，民眾高喊口號表達勇氣，並以音樂聲援，例如布魯斯·斯普林斯汀(Bruce Springsteen)創作的Streets of Minneapolis。分析指出，川普政府過度部署移民探員，低估明尼蘇達公民社會的組織力與監督能力，也凸顯州內文化中對透明、自治及社區互助的高度重視。

整體而言，明尼亞波利斯社區的抗議行動結合公民監督、互助支援與社區團結，不僅阻止聯邦過度執法，也凸顯明尼蘇達在公民參與和社會責任上的獨特文化，為全美提供了地方對抗外來權力干預的範例。

ICE 移民 司法部

