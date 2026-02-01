伊州房屋保費飆漲 州長盯上State Farm

伊州州長普立茲克。(州長臉書)

伊利諾州房屋保險 去年夏天平均漲幅高達27%，讓許多房主面臨巨額費用。針對此情況，州長普立茲克日前致信State Farm執行長法尼(Jon Farney)，指責其在反對加強保險業監管時提出「不實說法」， 並表示伊州 立法目的是保護消費者免於過度保費 增加。

州府提出的法案旨在限制保費過度上漲。根據提案，保險公司仍可自行決定保費漲幅，但州保險監管機構將有權要求退費，若漲幅被認定為「不公平或過高」。普立茲克在回信中表示，現行制度僅能讓州政府提出意見，卻無法阻止或制裁保險公司，「這對消費者不公平，也缺乏問責」。他指出，美國已有八個州實施類似制度，41個州標準更嚴格。

去年春天，州參議會通過一項法案，要求保險公司在保費續約漲幅超過10%時，須在60天內通知州保險部門及保戶；但由於保險業遊說團體與大型商業組織反對，該法案在眾議院停滯不前。普立茲克表示，他將在春季立法會期持續推動該法案。

法尼反駁稱，若法案通過，「將削弱市場競爭、限制保障選擇，最終提高伊利諾州房主的保費。」他並提醒，State Farm是伊州最大雇主之一，擁有約2萬1千名員工，分布於布魯明頓總部及全州業務網絡。Farney指出，伊州房主平均每年保費為1143元，相比全美2024年平均的3303元仍相對低廉；他提到，近年氣候災害頻繁，加上通膨推高修繕成本，保險業承受巨大壓力。

普立茲克則以德州為例，指出當地保險法規允許州政府阻止保費上漲。他在回信中寫道：「與德州不同，我們的法案不要求保險公司在漲價前先獲州政府批准。唯一改變的是，如果你的費率過高，監管機構將能提出異議，確定消費者是否被過度收費，並要求退費。」

州長表示，「只要State Farm使用公平、市場導向的費率，就不必擔心任何問題。」