低成本夢想屋 伊州小鎮平均房價9萬入手

伊利諾州中部城市迪凱特(Decatur)平均房價9萬元。(迪凱特市府官方臉書)

在美國房價 高漲的時代，伊利諾州中部城市迪凱特 (Decatur)卻提供令人難以置信的房市選擇：當地平均房價僅約9萬元，讓許多在大城市只能租房的人有機會買下整棟房屋，還可能附帶庭院或車庫。相比全國中位數房價突破30萬元，迪凱特的價格堪稱中西部的隱藏寶地。

迪凱特距離州府斯普林菲爾德(Springfield)約40哩、芝加哥 約180哩，城市兼具經濟實惠與文化生活。市中心保留百年磚造建築，街道林蔭遍布，住宅區地塊寬敞，適合孩子活動。湖泊、公園與動物園等公共設施提供居民豐富的戶外休閒機會，而藝術、音樂與教育資源也相當充足，包括米利金大學的表演藝術及講座活動。

當地生活成本同樣低廉，雜貨、交通與餐飲支出均低於全國平均，讓居民得以將經濟壓力放在次位，享受生活。醫療設施完善，迪凱特紀念醫院提供心臟、癌症與骨科等專科服務，居民就醫便利。

房屋選擇多元，既有歷史宅邸，也有中世紀平房及現代公寓，適合首次購屋者、換屋族或投資者。租屋市場同樣實惠，兩房公寓月租多低於800元。低房價使居民在住房上節省開支，能投入旅行、教育或理財等活動。

城市交通以個人車輛為主，但亦有公車系統；機場提供每日直飛芝加哥的航班。社區互助與居民活動頻繁，包括農夫市集、志願服務與社區節慶，營造濃厚的人情味。

截至近期，伊利諾州全州的平均房價約為28萬元，相較於全美中位數房價略低，但仍高於中西部部分城市水平。芝加哥市房價則明顯偏高，平均超過40萬元，尤其市中心及熱門社區更是高不可攀。相比之下，像迪凱特這樣的中小城市提供了極具吸引力的選擇，買房成本遠低於州內平均與芝加哥市水平，使首次購屋者、換屋族或投資者都有機會以合理預算入手寬敞住宅，享受舒適生活。