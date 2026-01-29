我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

全美最忙機場… 芝歐海爾重登王座 班機起降逾85萬次

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥歐海爾國際機場2025年的航班起降次數全美居冠。(路透)
芝加哥歐海爾國際機場2025年的航班起降次數全美居冠。(路透)

芝加哥歐海爾國際機場 (O'Hare International Airport)日前宣布，2025年該機場航班起降量，超越自2019年以來居首的亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield Jackson Atlanta Airport)，重登全美最繁忙機場。

根據美國聯邦航空總署(FAA)最新初步數據，歐海爾在2025年的航班起降次數達85萬7392次，超越亞特蘭大的80萬7625次。不過，旅客人數方面，亞特蘭大仍以4326萬8702名旅客居全美首位，達拉斯機場以3450萬8658名旅客排名第二，芝加哥則為3423萬375名旅客名列第三。

芝加哥市長強森 在新聞稿中表示：「這不只是統計數字，更是芝加哥動能的象徵。從歐海爾的跑道到城市各個社區，芝加哥正在建設、成長並引領全國。我們對外開放、面向世界，再度成為全國領先的城市。」

市府航空管理局(CDA)指出，這一排名代表「就業、商業、觀光與機會」。航管局局長墨瑞(Michael Murray) 表示：「我們的CDA團隊，以及像聯合航空、美國航空等主要航空合作夥伴及其眾多歐海爾員工，每天都努力確保機場運作順暢，無論季節或困難。這項成就屬於他們，也屬於芝加哥市民。」

另一方面，芝加哥中途國際機場(Midway International Airport)在全美航班起降排名第38位，2025年共有21萬930次。

兩大芝加哥機場合計，2025年平均每30秒就有一架飛機起飛或降落。全美航班起降排名前五的機場還包括達拉斯-沃斯堡國際機場(74萬1286次)、丹佛國際機場(70萬7268次)以及拉斯維加斯哈里·里德國際機場(58萬6821次)。

芝加哥 亞特蘭大 觀光

上一則

不是第1？亞城機場：客運量才是機場流量標準

延伸閱讀

最可能發生飛機相撞 好萊塢布班克機場被點名

最可能發生飛機相撞 好萊塢布班克機場被點名
超級盃前夕 ICE部署李維體育場

超級盃前夕 ICE部署李維體育場
全美最可能發生飛機相撞地點 南加這機場被點名

全美最可能發生飛機相撞地點 南加這機場被點名
印度爆發立百病毒疫情 亞洲多國機場緊急加強篩檢

印度爆發立百病毒疫情 亞洲多國機場緊急加強篩檢

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

2026-01-22 10:20
酷寒來襲，密大校園也連日低溫。(美聯社)

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

2026-01-27 09:39
新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms)養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。(國王魚子醬農場官方臉書)

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

2026-01-25 16:11
邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(路透)

「強硬派」博維諾被拔官 移民執法現轉向

2026-01-26 21:46
冰雪暴將於本周末襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。對此，達美航空宣布將為乘客提供行程重新安排的服務，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。(達美網站)

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

2026-01-23 11:11

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦