我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

芝加哥男子懸賞刺殺CBP指揮官 陪審團判無罪

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美國邊境巡邏隊資深指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(美聯社)
美國邊境巡邏隊資深指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(美聯社)

陪審團22日下午4時在芝加哥聯邦法庭，對去年涉嫌在社交媒體張貼「懸賞刺殺(murder-for-hire)」美國邊境巡邏隊資深指揮官博維諾(Gregory Bovino)的被告馬丁內斯(Juan Espinoza Martinez)，做出無罪裁決。

本案20日開庭審理，檢辯雙方爭論關鍵在於「意圖」兩字，即被告馬丁內茲是否真的意圖從事買兇殺人，抑或如辯方自始主張的，只是在散布社區流言。

聯邦檢察官辦公室第一助理檢察官尤南(Jason Yonan)表示，馬丁內茲散布的信息，是以英、西雙語撰寫的訊息，提出提供線索可獲2000元、殺害博維諾則可獲1萬元的報酬。其中，文中的「LK」被解讀為拉丁國王幫(Latin Kings)的縮寫。尤南主張，「這三行文字和一張照片就顯示了他的意圖。他特地花時間取得照片，並把照片附在訊息中發布。」

尤南稱，馬丁內茲於去年10月2日透過Snapchat發送的訊息，是在去年秋季「中途閃擊戰」(Operation Midway Blitz)高峰期間，刻意對海關與邊境保護局(CBP)指揮官博維諾懸賞刺殺。

相關報導指出，法官已禁止在審理中引入幫派相關證據，該案涉及一名芝加哥男子被控策畫殺害CBP指揮官。

檢方最初在逮捕時，曾指控37歲的馬丁內茲為該街頭幫派的高層成員，但後來已撤回這項指控。事實上，馬丁內茲並無任何前科紀錄，他出生於墨西哥，幼年時即被帶到美國。

辯護律師辛格(Dena Singer)反駁說：「政府要你們僅憑他傳給一名身障友人和自己兄弟的Snapchat訊息來定罪，僅此而已。這就是他們全部的案情，其中沒有金錢交易、沒有武器，只有言語。」檢方提告馬丁內茲蓄意雇用他人殺害博維諾，而辯方則主張被告無實際行動證據。該案被視為與川普政府在芝加哥及全美擴大移民執法行動密切相關，社會高度關注。

芝加哥 邊境 CBP

上一則

伊州公布糧食券工作豁免資格 符合的不只軍人、孕婦

下一則

喬州去年12月失業率3.6% 低於全美4.4%

延伸閱讀

芝男子被控懸賞刺殺CBP博維諾 陪審團裁決無罪

芝男子被控懸賞刺殺CBP博維諾 陪審團裁決無罪
川普達沃斯稱「我只要求一塊冰」 格陵蘭居民：我們是人

川普達沃斯稱「我只要求一塊冰」 格陵蘭居民：我們是人
庫德族「浮根青年」從難民身分看伊朗示威潮 生存險如刀尖

庫德族「浮根青年」從難民身分看伊朗示威潮 生存險如刀尖
愛爾蘭總理晤習會李 「深入」談肉與乳製品關稅議題

愛爾蘭總理晤習會李 「深入」談肉與乳製品關稅議題

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

2026-01-22 10:20
男子要妻子吃保健食品，其實卻是偷偷下毒想詐領保險金。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

2026-01-16 19:51
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)

吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火

2026-01-19 11:19
賓州州長夏皮羅。(路透)

賓州州長爆料：賀錦麗團隊曾問我是否為以色列雙面諜

2026-01-21 09:52
冰雪暴將於本周末襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。對此，達美航空宣布將為乘客提供行程重新安排的服務，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。(達美網站)

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

2026-01-23 11:11

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星