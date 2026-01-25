對抗川普政府 伊州檢察長羅武1年提51訴訟

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊利諾州檢察長羅武。(美聯社)
伊利諾州檢察長羅武。(美聯社)

伊利諾州檢察長羅武(Kwame Raoul)20日表示，過去一年他辦公室已參與或提起51件針對川普政府政策的訴訟，並提交超過100份法庭之友(amicus)陳述書，以反對削減聯邦資金、在芝加哥部署軍隊、限制性別確認醫療、環境保護退步等政策。

對這位海地移民之子而言，限制「出生公民權」的行動，尤其讓羅武感受深刻。他說，「這是365天的混亂，365天對公民權利、法治和憲法的攻擊。」

羅武表示，他們不會氣餒也不會疲憊，承諾捍衛伊利諾州居民的權利與法治，「我們正在法院中取得勝利。」他以川普未能聯邦化國民兵巡邏芝加哥街道為例，指出此案顯示法院戰略可帶來希望。

羅武辦公室今年面臨的首要法律挑戰，是針對川普政府派遣聯邦移民執法人員進入伊州及芝加哥的行動。他說：「我們的社區面對蒙面持半自動步槍的執法人員，他們使用催淚瓦斯、化學武器和胡椒彈，製造戰區，影響守法居民、地方警察與記者。」他並指出類似行動曾發生在洛杉磯、波特蘭，現在又在明尼蘇達州上演。

與此同時，白宮20日列出川普任內「365天365勝利」，包括降低無陪同非法移民兒童入境人數，以及「在芝加哥展開針對性執法，使該市謀殺案降至1965年以來最低」。不過專家指出，芝加哥暴力犯罪下降始於疫情前，白宮並非唯一因素。

伊州州長、可能的2028年總統候選人普立茲克同日於芝加哥舉行圓桌會議，與當地商家及專業人士討論川普政策影響，包括托育經費減少與物價上漲。他說：「關稅上升，伊州製造商承擔後果；貿易戰升級，農民受損；醫療費用飆升，家庭承擔不起；當華府失信，真正的人承受後果。」

羅武提到，他辦公室面臨龐大法律戰壓力，需要州議會提供更多資源支持。去年雖爭取到1500萬元追加預算，但因其他訴訟收益下降，實際效用有限。他說：「即使沒有這種政府，我仍會呼籲議會提供更多資源，以服務大眾。」

伊州共和黨則發表聲明表示，川普重返白宮是為了清理拜登留下的混亂，「他在一年內完成的成就，比大多數總統四年做的還多，而且他才剛開始！」

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

2026-01-22 10:20
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)

吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火

2026-01-19 11:19
男子要妻子吃保健食品，其實卻是偷偷下毒想詐領保險金。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

2026-01-16 19:51
賓州州長夏皮羅。(路透)

賓州州長爆料：賀錦麗團隊曾問我是否為以色列雙面諜

2026-01-21 09:52
冰雪暴將於本周末襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。對此，達美航空宣布將為乘客提供行程重新安排的服務，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。(達美網站)

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

2026-01-23 11:11

