對抗川普政府 伊州檢察長羅武1年提51訴訟

伊利諾州檢察長羅武。(美聯社)

伊利諾州檢察長羅武(Kwame Raoul)20日表示，過去一年他辦公室已參與或提起51件針對川普 政府政策的訴訟，並提交超過100份法庭之友(amicus)陳述書，以反對削減聯邦資金、在芝加哥 部署軍隊、限制性別確認醫療、環境保護退步等政策。

對這位海地移民之子而言，限制「出生公民權」的行動，尤其讓羅武感受深刻。他說，「這是365天的混亂，365天對公民權利、法治和憲法的攻擊。」

羅武表示，他們不會氣餒也不會疲憊，承諾捍衛伊利諾州居民的權利與法治，「我們正在法院中取得勝利。」他以川普未能聯邦化國民兵巡邏芝加哥街道為例，指出此案顯示法院戰略可帶來希望。

羅武辦公室今年面臨的首要法律挑戰，是針對川普政府派遣聯邦移民執法人員進入伊州 及芝加哥的行動。他說：「我們的社區面對蒙面持半自動步槍的執法人員，他們使用催淚瓦斯、化學武器和胡椒彈，製造戰區，影響守法居民、地方警察與記者。」他並指出類似行動曾發生在洛杉磯、波特蘭，現在又在明尼蘇達州上演。

與此同時，白宮20日列出川普任內「365天365勝利」，包括降低無陪同非法移民兒童入境人數，以及「在芝加哥展開針對性執法，使該市謀殺案降至1965年以來最低」。不過專家指出，芝加哥暴力犯罪下降始於疫情前，白宮並非唯一因素。

伊州州長、可能的2028年總統候選人普立茲克同日於芝加哥舉行圓桌會議，與當地商家及專業人士討論川普政策影響，包括托育經費減少與物價上漲。他說：「關稅上升，伊州製造商承擔後果；貿易戰升級，農民受損；醫療費用飆升，家庭承擔不起；當華府失信，真正的人承受後果。」

羅武提到，他辦公室面臨龐大法律戰壓力，需要州議會提供更多資源支持。去年雖爭取到1500萬元追加預算，但因其他訴訟收益下降，實際效用有限。他說：「即使沒有這種政府，我仍會呼籲議會提供更多資源，以服務大眾。」

伊州共和黨則發表聲明表示，川普重返白宮是為了清理拜登留下的混亂，「他在一年內完成的成就，比大多數總統四年做的還多，而且他才剛開始！」