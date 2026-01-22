我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

懸賞1萬刺殺邊境巡邏隊指揮官案 芝聯邦法院開審

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國邊境巡邏隊資深指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(美聯社)
美國邊境巡邏隊資深指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(美聯社)

去年涉嫌在社交媒體張貼「懸賞刺殺(murder-for-hire)」美國邊境巡邏隊資深指揮官博維諾(Gregory Bovino)案件，21 日在芝加哥聯邦法院展開首輪開庭。檢方指出，被告馬丁內斯(Juan Espinoza Martinez)蓄意雇用他人殺害博維諾，辯方則主張被告無實際行動證據。該案被視為與川普政府在芝加哥及全美擴大移民執法行動密切相關，社會高度關注。

聯邦檢察官在開案陳詞時表示，被告去年10月透過社交媒體Snapchat，發布包含博維諾照片的訊息，附上懸賞誘因：「提供信息給我們2000 美元，完成刺殺再加1萬元」。檢方認為這構成「雇用殺手」的直接證據，訊息已被發送給被告的兄弟及另一名接觸者。檢方表四，被告的行為非無心之舉，而是蓄意計畫。

檢方指出，案件核心是證明被告具有實際意圖促成暴力行動，並將懸賞訊息視為主要證據。部分可能涉及街頭幫派因素曾被考量，但法院已裁定禁止檢方提出此類證據，以避免陪審團偏見。

辯方指出，被告未有任何具體行動或聯絡殺手的證據，生活重心在建築工作與照顧三個孩子，無暴力犯罪紀錄。辯護律師表示，僅憑社交媒體訊息無法證明被告具體刺殺意圖，可能只是虛張聲勢或不成熟言論。這將成為審理的核心辯點。

本案由美國聯邦法院地方法官萊夫科(Joan Lefkow)主持，她禁止檢方提出被告街頭幫派關聯證據，允許呈現訊息交流及相關證人證言，以平衡程序正義。

博維諾作為美國海關與邊境保護局(CBP)資深指揮官，自川普政府擴大「中途島閃電戰」(Operation Midway Blitz)等移民執法行動以來，成為媒體焦點。相關行動在芝加哥及全美多地引發法律挑戰與社區抗議，數千人被捕及拘留，伴隨多起執法爭議。

此案被視為司法系統平衡執法人員安全與公民自由的試金石。若被告罪名成立，最高刑期可達10年。法院將在後續審理中傳喚證人及呈現錄像訪談，證明懸賞意圖及犯罪模式。

陪審團12名成員已就緒，審判將進入證據呈現階段。博維諾本人暫無出庭計畫，但其他聯邦執法人員及證人將協助示證。審判備受關注，亦可能對未來類似案件形成司法參考。

芝加哥 邊境 川普

上一則

墨菲簽署 新州限制ICE在醫院、學校執法

延伸閱讀

香港支聯會顛覆案開審 鄒幸彤等3被告不認罪、何俊仁認罪

香港支聯會顛覆案開審 鄒幸彤等3被告不認罪、何俊仁認罪
懸賞1萬刺殺博維諾案 芝聯邦法院今開審

懸賞1萬刺殺博維諾案 芝聯邦法院今開審
亞馬遜開成好市多？計畫在芝加哥打造巨型實體門市

亞馬遜開成好市多？計畫在芝加哥打造巨型實體門市
連25個月 芝加哥就業指數跌至16年來最低

連25個月 芝加哥就業指數跌至16年來最低

熱門新聞

明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

2026-01-14 16:11
男子要妻子吃保健食品，其實卻是偷偷下毒想詐領保險金。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

2026-01-16 19:51
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)

吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火

2026-01-19 11:19
從下月開始，未持真實身分證的機場旅客，將被收取45元費用。(路透)

搭機無REAL ID下月起收45元　伊州加開申辦時段

2026-01-14 09:55
賓州州長夏皮羅。(路透)

賓州州長爆料：賀錦麗團隊曾問我是否為以色列雙面諜

2026-01-21 09:52
芝加哥前市長萊特福特。(美聯社)

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭大通銀行提告

2026-01-15 10:16

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴