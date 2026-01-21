我的頻道

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

芝華翁謝煥星遭槍殺案 法官1/31量刑 社區關注

特派員黃惠玲／芝加哥報導
無故槍殺謝煥星的兇嫌喬伊納(Alphonso Joyner)。(本報檔案照)
芝加哥華埠震驚社區的兩起重大槍殺華人案件，近日陸續進入量刑階段。當街以「行刑式」槍殺71歲華翁謝煥星的喬依納(Alphonso Joyner)，將於1月30日上午約10時30分由法院進行量刑宣判；2020年連續槍殺兩名華人，兩項一級謀殺罪成的槍手湯瑪斯(Alvin Thomas)，則訂於2月11日宣判刑期。

謝煥星家屬表示，量刑當天家人將宣讀「被害者影響陳述」，在律師與被告在場的情況下，向法院表達心聲。該程序預計歷時約兩小時，對外開放。

家屬指出，法官亦將給予辯方發言機會，但州檢察官研判，被告可能放棄陳述。至於刑期長短，檢方表示目前仍難以預測，但依法最低刑期將不少於45年。家屬盼法官作出公正裁決，並感謝社區多年來的支持與陪伴。

根據檢方調查，喬依納於2021年在芝加哥華埠永活街一帶，於受害人謝煥星外出買報紙時，不明原因向人行道上的謝煥星連開22槍，犯案動機至今不明。

25歲的湯瑪斯(Alvin Thomas)則涉及另一宗震撼華社的隨機槍擊案。檢方指出，湯瑪斯於2020年2月在芝加哥華埠一處公寓停車場接連開槍，造成華人男子熊偉忠與汴華一不幸喪命。全案經陪審團於去年裁定湯瑪斯兩項一級謀殺罪名成立，其量刑原訂於12月18日，經多次延後後，確定將於2月11日宣判。

兩起案件的審結與量刑結果，被視為攸關華埠公共安全與司法正義的重要指標，社區各界持續高度關注。

在芝城華埠廣場後公寓停車場槍殺兩華人的兇嫌湯瑪斯(Alvin Thomas)。(...
華埠 華人 芝加哥

來自台灣指揮家林奇緣 獲古典樂界TACF國際首獎

維州推生育權修憲 再掀兩黨激烈交鋒

行乞加補助月入6萬 台老翁嗜賭殺房東297刀求輕判
紐約美華劇坊周四在法拉盛圖書館演皮影戲「白蛇傳」
洛縣助開設客廳咖啡館居家上班 廣受社區歡迎
