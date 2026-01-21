多名伊州民主黨人支持廢除ICE 凱利提案彈劾諾姆

國會進步核心團體(Congressional Progressive Caucus)反對任何未伴隨「重大移民執法改革」的DHS撥款法案。(美聯社)

隨著明尼蘇達州ICE 探員槍殺古德(Renee Good)事件引發全國關注，伊利諾州多位民主黨 人公開支持廢除聯邦移民及海關執法局(ICE)。這股呼聲在全國民主黨內仍具爭議，部分策略人士警告極端言辭可能影響中期選舉。

伊州支持者包括第三區國會眾議員 拉米雷茲(Delia Ramirez)、第八區國會眾議員暨聯邦參議員參選人克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)、副州長暨聯邦參議員參選人斯特拉頓(Juliana Stratton)，還有第九區國會眾議員參選人畢斯(Daniel Biss)、阿布加札勒(Kat Abughazaleh)、芬恩(Laura Fine)，以及第四區國會眾議員賈西亞(Chuy Garcia)與候選人佩蒂‧賈西亞(Patty Garcia)等。

拉米雷茲直接在社交媒體X表示：「好吧！廢除ICE與國土安全部(DHS)」。斯特拉頓表示，ICE「失控且無法改革」，指出即便更換領導或縮減預算，也無法改變ICE恐嚇社區、執行川普政府專制政策的本質。克利什納穆希則稱，他不會支持「再撥一分錢給ICE」，直指該機構在缺乏監督下繼續傷害社區。

畢斯與阿布加札勒亦公開支持廢除ICE，畢斯呼籲：「現在是畫清界線的時刻。」芬恩主張應「完全廢除ICE」。

民調顯示，美國成年公民中46%「強烈或部分支持」廢除ICE，另有12%不確定，43%反對。按黨派分析，77%民主黨人、47%無黨派、14%共和黨人支持此議題。

廢除ICE運動始於2018年川普首任期，由進步派倡議，因美墨邊境家庭分離而發酵。雖然當時被視為可能削弱民主黨選情，但近期城市移民執法事件，包括古德案，使該主張再度受到關注。

除了廢除ICE，伊利諾州民主黨人亦在推動限制國土安全部資金、對ICE爭議行動做出反應。第四區國會眾議員賈西亞(Chuy Garcia)及國會進步核心小組(Congressional Progressive Caucus)反對任何未伴隨「重大移民執法改革」的DHS撥款法案。

同時，國會眾議員凱利(Robin Kelly)提出對國土安全部長諾姆(Kristi Noem)彈劾案，克利什納穆希表示願意擔任第一聯署人。彈劾指控諾姆妨礙國會、違反公信及利益輸送。拉米雷茲表態將支持彈劾，並長期推動對諾姆展開調查，視其為彈劾的第一步。