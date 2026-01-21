我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

多名伊州民主黨人支持廢除ICE 凱利提案彈劾諾姆

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會進步核心團體(Congressional Progressive Caucus)反對任何未伴隨「重大移民執法改革」的DHS撥款法案。(美聯社)
國會進步核心團體(Congressional Progressive Caucus)反對任何未伴隨「重大移民執法改革」的DHS撥款法案。(美聯社)

隨著明尼蘇達州ICE探員槍殺古德(Renee Good)事件引發全國關注，伊利諾州多位民主黨人公開支持廢除聯邦移民及海關執法局(ICE)。這股呼聲在全國民主黨內仍具爭議，部分策略人士警告極端言辭可能影響中期選舉。

伊州支持者包括第三區國會眾議員拉米雷茲(Delia Ramirez)、第八區國會眾議員暨聯邦參議員參選人克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)、副州長暨聯邦參議員參選人斯特拉頓(Juliana Stratton)，還有第九區國會眾議員參選人畢斯(Daniel Biss)、阿布加札勒(Kat Abughazaleh)、芬恩(Laura Fine)，以及第四區國會眾議員賈西亞(Chuy Garcia)與候選人佩蒂‧賈西亞(Patty Garcia)等。

拉米雷茲直接在社交媒體X表示：「好吧！廢除ICE與國土安全部(DHS)」。斯特拉頓表示，ICE「失控且無法改革」，指出即便更換領導或縮減預算，也無法改變ICE恐嚇社區、執行川普政府專制政策的本質。克利什納穆希則稱，他不會支持「再撥一分錢給ICE」，直指該機構在缺乏監督下繼續傷害社區。

畢斯與阿布加札勒亦公開支持廢除ICE，畢斯呼籲：「現在是畫清界線的時刻。」芬恩主張應「完全廢除ICE」。

民調顯示，美國成年公民中46%「強烈或部分支持」廢除ICE，另有12%不確定，43%反對。按黨派分析，77%民主黨人、47%無黨派、14%共和黨人支持此議題。

廢除ICE運動始於2018年川普首任期，由進步派倡議，因美墨邊境家庭分離而發酵。雖然當時被視為可能削弱民主黨選情，但近期城市移民執法事件，包括古德案，使該主張再度受到關注。

除了廢除ICE，伊利諾州民主黨人亦在推動限制國土安全部資金、對ICE爭議行動做出反應。第四區國會眾議員賈西亞(Chuy Garcia)及國會進步核心小組(Congressional Progressive Caucus)反對任何未伴隨「重大移民執法改革」的DHS撥款法案。

同時，國會眾議員凱利(Robin Kelly)提出對國土安全部長諾姆(Kristi Noem)彈劾案，克利什納穆希表示願意擔任第一聯署人。彈劾指控諾姆妨礙國會、違反公信及利益輸送。拉米雷茲表態將支持彈劾，並長期推動對諾姆展開調查，視其為彈劾的第一步。 

ICE 眾議員 民主黨

上一則

維州推生育權修憲 再掀兩黨激烈交鋒

下一則

亞馬遜開成好市多？計畫再芝加哥打造巨型實體門市

延伸閱讀

假觀光真生育 國會議員促阻中國人免簽遊關島

假觀光真生育 國會議員促阻中國人免簽遊關島
2情況才須出示美國公民證明 但現實情況複雜

2情況才須出示美國公民證明 但現實情況複雜
明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲
籲軍隊抗命川普遭懲戒 參議員凱利反告赫塞斯違憲

籲軍隊抗命川普遭懲戒 參議員凱利反告赫塞斯違憲

熱門新聞

明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

2026-01-14 16:11
男子要妻子吃保健食品，其實卻是偷偷下毒想詐領保險金。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

2026-01-16 19:51
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)

吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火

2026-01-19 11:19
從下月開始，未持真實身分證的機場旅客，將被收取45元費用。(路透)

搭機無REAL ID下月起收45元　伊州加開申辦時段

2026-01-14 09:55
希利小學女教師布朗。(家人提供)

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

2026-01-13 10:09
芝加哥前市長萊特福特。(美聯社)

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭大通銀行提告

2026-01-15 10:16

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲