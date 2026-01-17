連25個月 芝加哥就業指數跌至16年來最低

疫情後，芝市中心金融區拉謝爾街(LaSalle St.)附近的上下班人流稀少，至今仍未恢復疫前榮景。(特派員黃惠玲／攝影)

根據芝加哥 商業晴雨表(Chicago Business Barometer)最新數據，芝加哥企業報告的就業指數創下自2009年5月以來最低紀錄。此外，芝市連續第二個月，受訪企業均未報告增加就業，顯示芝加哥就業市場仍面臨嚴峻挑戰。

分析指出，芝加哥整體指數在2025年12月為43.5，已連續25個月下降。根據晴雨表指標，50分以上代表經濟成長，低於50即代表經濟活動下滑。該指數由各產業供應鏈 專業人士提供數據，包括新訂單數量、庫存、產量、就業及供應商交貨等因素，並綜合計算反映芝加哥經濟健康狀況的整體指標。

就業指數專門衡量企業是否增加人力，本次調查中無一家公司報告新增職位。芝加哥地區失業率多年高於全國水平，最新數據顯示，截至2025年11月，芝加哥地區失業率為4.5%，高於全國4.3%的平均水平，且較9月的4.1%有所上升。

雖然12月芝加哥地區新增工作主要集中在政府部門，增加2萬7400個職位；教育及醫療領域亦增加1萬6600個職位，但勞動力參與率下降削弱了就業市場改善的效果。伊利諾州 勞動力參與率從2024年12月的65.1%降至2025年9月的64.1%，全州勞動力總量減少8萬3880人，其中多數在芝加哥地區。

自2022年9月至2025年7月，每個季度全國就業增幅均高於芝加哥地區，顯示該市經濟增長落後於全國平均水平。調查還顯示，商業活動收縮在各項目中普遍存在。雖然訂單積壓回升12.3點，但前月曾下降21.5點；庫存亦呈下降趨勢。聯邦數據顯示，2023年美國經濟整體增長2.9%，但芝加哥-納珀維爾-伊爾金地區僅增長1.4%，遠低於全國水平。

專家指出，芝加哥若要扭轉經濟下滑，需要推動有利企業成長的政策，包括建立財政穩定、簡化稅制及降低企業財產稅。研究顯示，財政穩定是經濟增長的重要前提，有助吸引私人投資及擴大稅基。芝加哥企業財產稅為大城市中最高，超過平均水準兩倍，降低稅負有助刺激企業投資與擴張。

此外，市政府避免對500人以上企業徵收每名員工33元的「人頭稅」，但仍將雲端服務稅從11%提高至15%。專家警告，過度稅負可能抑制企業發展與就業增長，芝加哥應以扶植企業為優先，而非透過有害稅制延續經濟衰退。