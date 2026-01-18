最新民調 芝近65%居民認同聯邦移民「執法過度」

最新民調顯示，超過六成的芝加哥民眾認為聯邦移民執法過度。(路透)

根據芝加哥 大學Mansueto都市創新研究所委託、NORC執行的調查顯示，65%芝加哥人同意川普政府近期的聯邦移民執法行動「過了頭」。

調查對象為1230名芝加哥居民，調查期間為2025年11月24日至12月8日，誤差幅度為 ±3.9%。調查同時反映了芝加哥居民對城市庇護 政策的支持態度。

調查結果顯示，當被問及「對於遣返未持合法文件的個人，近期聯邦執法行動是否適當？」時，64.9%受訪者認同「過頭」，12.8%表示「適中」，8.4%覺得「不夠」，另有近14%受訪者表示不確定。

調查也發現，對聯邦執法的反對與支持芝加哥庇護政策的態度，與種族、收入及居住地有明顯差異。北區居民、白人及收入較高者對執法行動的反對最強烈。北中區居民中有 74.3%認為執法過度，收入超過 10萬元者有 79.3%持相同看法；而年收入3萬美元以下者僅 53.4%認為過頭。

年齡方面，75歲以上受訪者中，有 76.4%認同執法過度，為所有成年人中反對比例最高。種族差異也明顯：白人有75.5%認為過度，非裔 為55.6%，西裔為62.5%。白人對城市庇護政策的支持率為75.5%，非裔及西裔則分別為44.7%及52.1%，其中不少受訪者對政策持不確定態度。

該調查正值聯邦法院法官對芝加哥「中途閃電戰(Midway Blitz)」行動的批評意見出爐之際。法官指出，移民及邊境巡邏人員在行動中濫用武力，包括持槍、施放催淚瓦斯與震撼彈，並指控邊境巡邏隊長及相關人員對芝加哥民眾行為作假陳述。聯邦移民局去年10月底在Lakeview與Lincoln Park進行突襲，甚至在住宅街道使用催淚瓦斯。

調查同時詢問受訪者對地方政府的回應滿意度。大多數居民表示對市府、州府及芝加哥公立學校的回應滿意或非常滿意，但不滿意比例仍達30%至35%。部分受訪者則表示不確定，可能反映進步派民眾對市府或州府未充分抵制 ICE 行動的挫折。

儘管居民整體對市府回應與庇護政策支持度偏高，但對芝市長強森的施政支持率仍僅約25%，與前兩季調查相比變化不大。

Mansueto研究所主任貝瑞(Chris Berry)指出：「芝加哥本就是自由派城市－不同種族間的態度差距非常大，白人、非裔與西裔之間的差距高達20個百分點。