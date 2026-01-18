我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

最新民調 芝近65%居民認同聯邦移民「執法過度」

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新民調顯示，超過六成的芝加哥民眾認為聯邦移民執法過度。(路透)
最新民調顯示，超過六成的芝加哥民眾認為聯邦移民執法過度。(路透)

根據芝加哥大學Mansueto都市創新研究所委託、NORC執行的調查顯示，65%芝加哥人同意川普政府近期的聯邦移民執法行動「過了頭」。

調查對象為1230名芝加哥居民，調查期間為2025年11月24日至12月8日，誤差幅度為 ±3.9%。調查同時反映了芝加哥居民對城市庇護政策的支持態度。

調查結果顯示，當被問及「對於遣返未持合法文件的個人，近期聯邦執法行動是否適當？」時，64.9%受訪者認同「過頭」，12.8%表示「適中」，8.4%覺得「不夠」，另有近14%受訪者表示不確定。

調查也發現，對聯邦執法的反對與支持芝加哥庇護政策的態度，與種族、收入及居住地有明顯差異。北區居民、白人及收入較高者對執法行動的反對最強烈。北中區居民中有 74.3%認為執法過度，收入超過 10萬元者有 79.3%持相同看法；而年收入3萬美元以下者僅 53.4%認為過頭。

年齡方面，75歲以上受訪者中，有 76.4%認同執法過度，為所有成年人中反對比例最高。種族差異也明顯：白人有75.5%認為過度，非裔為55.6%，西裔為62.5%。白人對城市庇護政策的支持率為75.5%，非裔及西裔則分別為44.7%及52.1%，其中不少受訪者對政策持不確定態度。

該調查正值聯邦法院法官對芝加哥「中途閃電戰(Midway Blitz)」行動的批評意見出爐之際。法官指出，移民及邊境巡邏人員在行動中濫用武力，包括持槍、施放催淚瓦斯與震撼彈，並指控邊境巡邏隊長及相關人員對芝加哥民眾行為作假陳述。聯邦移民局去年10月底在Lakeview與Lincoln Park進行突襲，甚至在住宅街道使用催淚瓦斯。

調查同時詢問受訪者對地方政府的回應滿意度。大多數居民表示對市府、州府及芝加哥公立學校的回應滿意或非常滿意，但不滿意比例仍達30%至35%。部分受訪者則表示不確定，可能反映進步派民眾對市府或州府未充分抵制 ICE 行動的挫折。

儘管居民整體對市府回應與庇護政策支持度偏高，但對芝市長強森的施政支持率仍僅約25%，與前兩季調查相比變化不大。

Mansueto研究所主任貝瑞(Chris Berry)指出：「芝加哥本就是自由派城市－不同種族間的態度差距非常大，白人、非裔與西裔之間的差距高達20個百分點。

芝加哥 庇護 非裔

上一則

華盛頓指揮官新球場 將採圓頂造型可容納7萬人

延伸閱讀

非法賭博助長重罪 籲華社勿沉默報警 警方不詢問移民身分

非法賭博助長重罪 籲華社勿沉默報警 警方不詢問移民身分
人流差成本高 芝城、波城Time Out美食廣場同步收攤

人流差成本高 芝城、波城Time Out美食廣場同步收攤
「移民恐成公共負擔」1/21起暫停受理75國簽證

「移民恐成公共負擔」1/21起暫停受理75國簽證
庇護城市扣發聯邦經費 下月開始

庇護城市扣發聯邦經費 下月開始

熱門新聞

明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

2026-01-14 16:11
男子要妻子吃保健食品，其實卻是偷偷下毒想詐領保險金。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

2026-01-16 19:51
希利小學女教師布朗。(家人提供)

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

2026-01-13 10:09
從下月開始，未持真實身分證的機場旅客，將被收取45元費用。(路透)

搭機無REAL ID下月起收45元　伊州加開申辦時段

2026-01-14 09:55
勞力士等名牌手錶，價格動輒上萬。(美聯社)

刷卡網購名錶佯稱未收貨 維州男詐百萬判刑

2026-01-12 09:50
芝加哥前市長萊特福特。(美聯社)

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭大通銀行提告

2026-01-15 10:16

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...