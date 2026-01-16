我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

人流少 租金高 芝城、波城Time Out美食廣場1月23日同步熄燈

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥Time Out Market將在23日結束營業。(芝加哥Time Out Market官方臉書)
芝加哥Time Out Market將在23日結束營業。(芝加哥Time Out Market官方臉書)

Time Out Market宣布，芝加哥富頓市場(Fulton Market)的美食廣場將於1月23日結束營業；幾乎同時，波士頓芬威(Fenway)區的Time Out Market也確定在同日關門。分析指出，東部與中西部據點同步退場，反映後疫情時代都市商圈在人流、租金與經營模式上的結構性挑戰，也讓進駐攤商與員工面臨轉業與生計壓力。

芝加哥Time Out Market於2019年11月開幕，其構想最早可追溯至2017年，目標是匯聚芝加哥最具代表性的廚師、調酒師與創意餐飲品牌，打造融合美食與文化的城市聚點。

Time Out Market執行長馬雷(Michael Marlay)表示，美食廣場開幕不久便遇上新冠疫情。疫情後雖市場逐步復甦，但混合辦公模式持續，使市中心人流不穩，加上營運成本上升，廣場始終難以維持穩定獲利，最終不得不決定關閉。

不過，Time Out的數位媒體品牌「Time Out Chicago」不受影響，將持續報導芝加哥美食、活動與文化動態。

波士頓芬威區Time Out Market也將於1月23日歇業。該場館位於401 Park Drive，占地約2.7萬平方呎，匯集多家在地餐飲品牌與兩間酒吧，包括Ms. Clucks Deluxe、Cusser’s Roast Beef & Seafood、Taqueria El Barrio等。關閉後，所有攤位停止營運。自2019年開幕以來，該市場歷經疫情衝擊，攤位更替頻繁，顯示營運環境不穩。未來空間用途尚未公布，房產業主Alexandria Real Estate Equities未回應媒體詢問。

Time Out Market退場之際，正值麻州餐飲業近年面臨多起歇業潮。芬威地區商用空置率上升，鄰近REI門市也預計一年內關閉。近期倒閉業者還包括經營70年的Twin Donuts，以及連鎖品牌Uno Pizzeria與Bertucci's，後者曾進入破產與縮編程序。

這一系列關閉事件凸顯，疫情後都市美食市場面臨結構性挑戰，包括人流不穩、租金高漲及營運成本上升，使得Time Out Market不得不在芝加哥與波士頓雙城同步退場，為餐飲業者與城市商圈帶來長期影響。

疫情 芝加哥 波士頓

上一則

成本飆升 喬州農民被迫放棄3000畝耕地

延伸閱讀

人流差成本高 芝城、波城Time Out美食廣場同步收攤

人流差成本高 芝城、波城Time Out美食廣場同步收攤
波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地

波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地
波士頓華埠血案30年 嫌犯恐藏匿加州 FBI懸賞3萬逮人

波士頓華埠血案30年 嫌犯恐藏匿加州 FBI懸賞3萬逮人
大芝加哥華人馬年春晚 2月20日盛大登場

大芝加哥華人馬年春晚 2月20日盛大登場

熱門新聞

一名示威者手持為古德尋求公義標語。(路透)

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

2026-01-08 11:54
明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

2026-01-14 16:11
希利小學女教師布朗。(家人提供)

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

2026-01-13 10:09
從下月開始，未持真實身分證的機場旅客，將被收取45元費用。(路透)

搭機無REAL ID下月起收45元　伊州加開申辦時段

2026-01-14 09:55
生兒育女是許多女性的人生計畫之一(示意圖)。(路透)

罕見隱匿性懷孕 無孕肚驚喜產子 伊州女臨盆才知當媽

2026-01-09 10:48
聯邦裁員一波接一波，受影響職工多次抗議表達心聲。(美聯社)

1個月就流失上萬聯邦職位 馬州州長震驚

2026-01-08 11:17

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力