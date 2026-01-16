人流少 租金高 芝城、波城Time Out美食廣場1月23日同步熄燈

芝加哥Time Out Market將在23日結束營業。(芝加哥Time Out Market官方臉書)

Time Out Market宣布，芝加哥 富頓市場(Fulton Market)的美食廣場將於1月23日結束營業；幾乎同時，波士頓 芬威(Fenway)區的Time Out Market也確定在同日關門。分析指出，東部與中西部據點同步退場，反映後疫情 時代都市商圈在人流、租金與經營模式上的結構性挑戰，也讓進駐攤商與員工面臨轉業與生計壓力。

芝加哥Time Out Market於2019年11月開幕，其構想最早可追溯至2017年，目標是匯聚芝加哥最具代表性的廚師、調酒師與創意餐飲品牌，打造融合美食與文化的城市聚點。

Time Out Market執行長馬雷(Michael Marlay)表示，美食廣場開幕不久便遇上新冠疫情。疫情後雖市場逐步復甦，但混合辦公模式持續，使市中心人流不穩，加上營運成本上升，廣場始終難以維持穩定獲利，最終不得不決定關閉。

不過，Time Out的數位媒體品牌「Time Out Chicago」不受影響，將持續報導芝加哥美食、活動與文化動態。

波士頓芬威區Time Out Market也將於1月23日歇業。該場館位於401 Park Drive，占地約2.7萬平方呎，匯集多家在地餐飲品牌與兩間酒吧，包括Ms. Clucks Deluxe、Cusser’s Roast Beef & Seafood、Taqueria El Barrio等。關閉後，所有攤位停止營運。自2019年開幕以來，該市場歷經疫情衝擊，攤位更替頻繁，顯示營運環境不穩。未來空間用途尚未公布，房產業主Alexandria Real Estate Equities未回應媒體詢問。

Time Out Market退場之際，正值麻州餐飲業近年面臨多起歇業潮。芬威地區商用空置率上升，鄰近REI門市也預計一年內關閉。近期倒閉業者還包括經營70年的Twin Donuts，以及連鎖品牌Uno Pizzeria與Bertucci's，後者曾進入破產與縮編程序。

這一系列關閉事件凸顯，疫情後都市美食市場面臨結構性挑戰，包括人流不穩、租金高漲及營運成本上升，使得Time Out Market不得不在芝加哥與波士頓雙城同步退場，為餐飲業者與城市商圈帶來長期影響。