我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

積欠逾萬元卡債 前芝加哥市長萊特福特遭銀行提告

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥前市長萊特福特。(美聯社)
芝加哥前市長萊特福特。(美聯社)

法院紀錄顯示，前芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)於去年底因未償還信用卡債務而遭提起訴訟。

根據庫克郡巡迴法院的起訴書顯示，摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank)於去年10月在萊特福特位於芝加哥的住家向她送達訴狀，指控她未支付約1萬1078元的信用卡帳款。

訴狀指出，銀行在今年3月將萊特福特的信用卡欠款認列為「呆帳沖銷」(charge-off)之前，曾寄發最後一期帳單，但她並未對該帳單內容提出異議。文件並顯示，萊特福特最後一次償還信用卡款項是在2025年8月，金額為5000元；此案預計將於12月再次開庭審理。

透過發言人，萊特福特日前拒絕對此事發表評論。

萊特福特於2023年5月卸任市長職務，當時她在競選連任時未能進入第二輪決選。卸任後，她以私人身分從事多項工作，包括擔任密西根大學福特公共政策學院的訪問教授，以及在哈佛大學與芝加哥大學政治研究所授課。

此外，她也被任命為調查多爾頓市(Dolton前市長亨亞德(Tiffany Henyard)貪腐案的特別調查員，並成立名為「芝加哥活力社區聯盟」(Chicago Vibrant Neighborhoods Collective)的非營利組織。

萊特福特上周公布「ICE問責計畫」(ICE Accountability Project)，該計畫被形容為一項工具，用於蒐集並記錄聯邦移民執法人員在「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)期間，涉嫌犯罪或濫權的行為。

萊特福特成長於俄亥俄州工人階級城鎮馬西隆(Massillon)。根據芝加哥論壇報取得的最新報稅資料，她在2021年的調整後總收入為40萬2414元。該年度，她另自退休帳戶提前提領21萬元，以補貼市長薪資。

在出任市長前，萊特福特曾於梅耶布朗(Mayer Brown)律師事務所擔任合夥人，2014年至2017年間的平均調整後總收入達97萬1626元。

芝加哥 俄亥俄州 ICE

上一則

華府台灣同鄉聯誼會 趙葉青當選新會長

下一則

成本飆升 喬州農民被迫放棄3000畝耕地

延伸閱讀

人流差成本高 芝城、波城Time Out美食廣場同步收攤

人流差成本高 芝城、波城Time Out美食廣場同步收攤
欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭大通銀行提告

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭大通銀行提告
避搭機收費 伊州增辦REAL ID時段 周六延長申辦

避搭機收費 伊州增辦REAL ID時段 周六延長申辦
降信用卡利率20日實施 華爾街出招應急

降信用卡利率20日實施 華爾街出招應急

熱門新聞

一名示威者手持為古德尋求公義標語。(路透)

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

2026-01-08 11:54
明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

2026-01-14 16:11
希利小學女教師布朗。(家人提供)

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

2026-01-13 10:09
從下月開始，未持真實身分證的機場旅客，將被收取45元費用。(路透)

搭機無REAL ID下月起收45元　伊州加開申辦時段

2026-01-14 09:55
生兒育女是許多女性的人生計畫之一(示意圖)。(路透)

罕見隱匿性懷孕 無孕肚驚喜產子 伊州女臨盆才知當媽

2026-01-09 10:48
聯邦裁員一波接一波，受影響職工多次抗議表達心聲。(美聯社)

1個月就流失上萬聯邦職位 馬州州長震驚

2026-01-08 11:17

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力