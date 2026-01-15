避搭機收費 伊州增辦REAL ID時段 周六延長申辦

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
從下月開始，未持真實身分證的機場旅客，將被收取45元費用。(路透)
為協助更多居民在聯邦期限前取得「真實身分證」(REAL ID)，避免下月起在機場被收取費用，伊利諾州務卿辦公室宣布，將於市中心超級中心推出周六延長服務時段。

州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)與庫克郡書記官戈登(Monica Gordon)辦公室合作，簡化申辦流程，並於2月1日前的三個周六提供服務。屆時，未持有REAL ID的旅客，將面臨美國運輸安全管理局(TSA)開徵的45元費用。

擴大服務時段將設於位於北克拉克街191號的REAL ID超級中心，以及北克拉克街118號的郡書記官紀錄部門(Vital Records Department)。

根據州務卿辦公室資料，目前約有近半數伊州居民已取得REAL ID。該證件自去年春季起即為規定要求，但多數尚未持有者僅被要求接受額外安檢與警告。美國護照與Global Entry卡則可作為REAL ID的替代證件。

去年全州約有150萬人申辦更新後的證件，使REAL ID持有率提升至44%。

TSA表示，未持真實身分證的旅客，下月起將收取45元費用，該筆費用可於抵達機場前在線上支付，旅客也可於機場進入安檢線前線上繳費，但官員提醒，該流程可能耗時長達30分鐘。

TSA規定的45元費用僅針對航空旅行的旅客適用。州務卿辦公室表示，目前公共交通、駕車或其他日常生活活動，並不會因未持REAL ID而被處罰，因此旅客只需在搭乘飛機時遵守規定即可，其他情況仍可使用現有州駕照或身分證。

市中心超級中心將於1月17日、1月24日及1月31日三個周六上午8時至下午4時開放；郡書記官市中心辦公室則於同日上午9時至下午5時提供服務。此外，芝加哥地區另有15處車輛監理站(DMV)將提供額外的周六預約名額。

民眾如需郡書記官辦公室協助，可致電(312)603-6278，或電郵至 [email protected]；州務卿服務專線為（800）252-8980。

REAL ID可於任何DMV申辦，芝加哥地區多數據點需事先預約，相關資訊可查詢：ilsos.gov

明州ICE高壓行動 華裔社群熱議「自保對策」

