新年伊始 伊州近千人收到裁員通知

隨著2026 年初的到來，芝加哥 及伊利諾州的就業市場再度面臨裁員 壓力，從企業減員到州內「勞工調整與再培訓通知法案」(Worker Adjustment and Retraining Notification Act，簡稱 WARN Act)通報，都顯示勞動市場正經歷結構性挑戰。

伊州勞工與經濟機會廳(Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity)根據WARN的資料顯示，截至2026年初，州內包括芝加哥與郊區企業共計有約985名員工已收到裁員通知，主要裁員初步安排在1月中旬開始實施。這些裁員涵蓋多個產業，包括保險 經紀、醫療網絡及製造業等。

另一方面，芝加哥市長強森7日警告，由於市議會通過他反對的2026年預算案，一旦該預算案的收入未達預期，芝加哥可能在今年中期面臨裁員。強森表示，新預算案的財務假設過於樂觀，未能涵蓋實際支出，可能導致財政短缺，因此正準備應對潛在的中期裁員情況。

市長說，他會每月密切監控收入情況，並在必要時做出策略性決策，以彌補赤字，若收入不足以支付支出，市府可能不得不削減人力，包括影響「與社區安全相關」的公務員。

裁員不僅限於大型企業或聯邦機構，在一般私有企業與當地就業市場也出現萎縮跡象。芝加哥的失業率曾一度高於全美平均水準，且從從業者和求職者的親身經驗來看，尋找全職工作仍比其他都市困難，部分白領求職者反映即使擁有多年經驗也難以找到合適職位。