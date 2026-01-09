我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

新年伊始 伊州近千人收到裁員通知

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨著2026 年初的到來，芝加哥及伊利諾州的就業市場再度面臨裁員壓力，從企業減員到州內「勞工調整與再培訓通知法案」(Worker Adjustment and Retraining Notification Act，簡稱 WARN Act)通報，都顯示勞動市場正經歷結構性挑戰。

伊州勞工與經濟機會廳(Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity)根據WARN的資料顯示，截至2026年初，州內包括芝加哥與郊區企業共計有約985名員工已收到裁員通知，主要裁員初步安排在1月中旬開始實施。這些裁員涵蓋多個產業，包括保險經紀、醫療網絡及製造業等。

另一方面，芝加哥市長強森7日警告，由於市議會通過他反對的2026年預算案，一旦該預算案的收入未達預期，芝加哥可能在今年中期面臨裁員。強森表示，新預算案的財務假設過於樂觀，未能涵蓋實際支出，可能導致財政短缺，因此正準備應對潛在的中期裁員情況。

市長說，他會每月密切監控收入情況，並在必要時做出策略性決策，以彌補赤字，若收入不足以支付支出，市府可能不得不削減人力，包括影響「與社區安全相關」的公務員。

裁員不僅限於大型企業或聯邦機構，在一般私有企業與當地就業市場也出現萎縮跡象。芝加哥的失業率曾一度高於全美平均水準，且從從業者和求職者的親身經驗來看，尋找全職工作仍比其他都市困難，部分白領求職者反映即使擁有多年經驗也難以找到合適職位。

裁員 芝加哥 保險

上一則

馬州去年10月流失1萬聯邦職位 州長震驚：經濟不能過度依賴華府

下一則

喬州2025裁員數 創疫情以來新高 去年流失1.5萬個工作機會

延伸閱讀

NBA／傳楊恩將如願被送往巫師 老鷹將換來麥凱倫、基斯佩特

NBA／傳楊恩將如願被送往巫師 老鷹將換來麥凱倫、基斯佩特
NBA／傳楊恩交易目標首選巫師 經紀團隊已與老鷹進行磋商

NBA／傳楊恩交易目標首選巫師 經紀團隊已與老鷹進行磋商
NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋
NBA／楊恩不在 強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝

NBA／楊恩不在 強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝

熱門新聞

一名示威者手持為古德尋求公義標語。(路透)

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

2026-01-08 11:54
36歲嫌犯卡馬喬。(洛麗警局)

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

2026-01-06 09:30
明州州長華茲。(路透)

不敵川普猛攻詐欺案？華茲放棄競選連任明州州長

2026-01-05 10:38
華府著名「間諜屋」已經上市開賣(示意圖)。(美聯社)

華府間諜屋385萬開賣 天窗藏鏡頭、書櫃有密室

2026-01-07 10:40
吳弭夫婦與三個孩子都出席了就職典禮。(圖片取自吳弭臉書)

宣誓連任波城市長 吳弭要在分裂時代打造民主燈塔

2026-01-06 09:08
芝加哥百利臨時賭場位於芝市中心。(本報檔案照片)

持庇護證件贏錢遭拒付 芝加哥賭場疑歧視惹議

2026-01-05 11:13

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低