翻轉城市天際線 2026年芝5大建築將亮相

歐巴馬總統中心的主題建築博物館塔樓已經大致完成。(歐巴馬基金會提供)

隨著2026年到來，芝加哥 多項改變城市天際線的重大建築工程也進入關鍵的衝刺階段。從備受矚目的前總統中心到科技巨擘的總部遷移，以下為新一年芝加哥建築界的重點展望。

歐巴馬 總統中心(Obama Presidential Center)預計6月開幕

歷經多年的法律訴訟與聯邦審查，耗資8.5億元、占地20畝的歐巴馬總統中心，終於預定於2026年6月對外開放。該中心座落於具歷史意義的傑克森公園(Jackson Park)，其225呎高的博物館塔樓是建築群的核心。

此項目集結了全美頂尖設計團隊，包括「曾威廉與錢以佳建築師事務所」(Tod Williams Billie Tsien Architects)、景觀設計師Michael Van Valkenburgh以及全美最大的非裔建築師事務所Moody Nolan。儘管設計陣容堅強，但這座高塔樓展現出的強烈稜角與現代感，是否與周邊景觀設計大師歐姆斯德(Frederick Law Olmsted)規畫的公園自然景觀融為一體，目前仍是各界爭論的焦點。

Google 總部進駐湯普森中心(James R. Thompson Center)

科技巨頭Google將耗資2.8億元，將原本的州府在芝市的大樓改造為其芝加哥新總部，工程預計於2026年完工。雖然全新的玻璃外牆取代了原有的80年代後現代主義風格，但Google承諾將保留著名的內部中庭，並邀請原設計大師Helmut Jahn的事務所參與改造，力求在現代化與歷史保存間取得平衡。

百利大賭場(Bally's Chicago)

位於芝加哥河畔、耗資17億元的百利大賭場，預計於2026年秋季開幕。此綜合設施將包含3000個座位的劇院、多家餐廳以及一棟擁有500間客房的酒店。

位於芝加哥河口的「杜賽博公園」(DuSable Park)也將於今年動工

這座占地3.4畝的綠地，將紀念芝加哥首位非原住民定居者杜賽博(Jean Baptiste Point DuSable)。相關開發商Related Midwest為此項目捐助了1000萬美元，公園落成後將連結湖濱步道與海軍碼頭(Navy Pier)。

美式足球芝加哥熊隊新球場選址，到現在仍撲朔迷離

相較於上述已動工的項目，芝加哥熊隊的新球場計畫仍充滿變數。在拆除阿靈頓賽馬場(Arlington Park)並在兵士球場(Soldier Field)周邊提案受阻後，球隊目前正將目光轉向印第安納州西北部。各界均期待新的一年能讓這場耗時已久的球場爭奪戰塵埃落定。