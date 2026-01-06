拒付庇護男彩金 芝賭場疑歧視移民惹議

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥百利臨時賭場位於芝市中心。(本報檔案照片)
芝加哥百利臨時賭場位於芝市中心。(本報檔案照片)

一名在芝加哥百利賭場(Bally's)贏得大獎，卻因移民身分一度遭賭場拒絕付款的男子，在媒體介入報導後，該名持有尋求庇護身分的男子表示，他已順利拿回彩金。

該男子去年12月在位於芝加哥市中心的百利臨時賭場玩老虎機時，幸運擊中大獎。當時他按照程序出示了由伊利諾州政府核發、合法且有效的「限制性期限駕照」(Limited Term Driver's License)，然而賭場工作人員卻以此身分證明不符規定為由，拒絕發放任何獎金。

該男子表示，過去他也曾多次在同一家賭場贏錢並順利領取支票：「然而這一次，他們卻決定不付錢，原因竟然是我的證件，但我一直以來使用的都是這種證件。」男子還提到：「我們的州和城市都在保護移民，他們卻這樣做，讓人感到被歧視。」在求助無門的情況下，他聯繫了芝加哥CBS電視台披露相關消息。

就在媒體報導該則新聞後的隔日，情勢出現劇烈反轉。該男子向媒體證實，百利賭場已主動聯繫並改變心意，不僅全額支付了1200元的獎金，甚至還額外招待他一頓免費晚餐。受訪男子直言：「如果沒有媒體的介入與追蹤，我不認為能拿到這筆錢。」目前，賭場方面尚未針對為何在媒體介入後才決定付款一事做出回應。

在美國領取超過一定額度的賭博獎金時，往往涉及稅務與身分查核，這也是移民或非美國公民領獎時常面臨的障礙。

根據美國國稅局(IRS)規定，單筆老虎機獎金超過1200元時，賭場必須填寫W-2G表格報稅。領獎者必須提供社會安全號碼(SSN)或個人納稅人識別號碼(ITIN)。對於尋求庇護者或尚未取得SSN的移民，若未能提供此類號碼，賭場通常會先行扣除30%的預扣稅。

根據伊利諾州博弈委員會(Illinois Gaming Board)的執法標準，賭場必須驗證領獎者的年齡與身分。伊州法律雖允許核發限制性駕照給非公民或非法居民(Temporary Visitor Driver's License)，但賭場在合規審查上往往較為保守，常因擔心違反聯邦反洗錢法或稅務規定，而對非典型身分證明文件產生爭議。

此案的關鍵在於該男子持有的是「限制性期限駕照」，這在法律上屬於政府核發的有效ID。然而，賭場內部政策若與州法、聯邦法銜接不良，往往導致第一線人員濫用行政裁量權，造成對特定族群的隱性歧視。

移民 芝加哥 歧視

