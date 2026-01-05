聯邦撥1.93億助伊州農村醫療 難補白卡缺口

聯邦大砍白卡經費，引發各地要求恢復白卡預算的呼聲。(路透)

聯邦政府宣布將於明年撥款約1.93億元給伊利諾州 ，用於支持農村醫療體系，資金來自今年7月簽署成法的「又大又美法案」(One Big Beautiful Bill Act)。不過，伊州 衛生官員與醫療團體指出，這筆經費仍不足以彌補該法案中對聯邦醫療補助(Medicaid，白卡 )的大幅削減。

根據伊利諾州醫療與家庭服務廳(HFS)說明，聯邦政府要求各州在申請時提出相同金額，伊州原本申請未來五年、每年2億元，最終核定每年1.93億元，為期五年。聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)28日公布各州分配結果，指出各州首年平均可獲約2億元，其中德州獲得最高的2.81億元，新澤西州則為最低的1.47億元。

這筆資金來自法案中專為農村醫療設立的500億基金。該基金設立背景，是國會擔憂在醫療補助預算遭削減後，長期財務吃緊、且高度仰賴白卡的農村醫院，恐面臨倒閉危機。

根據國會預算處(CBO)估算，新法案將在未來10年削減聯邦醫療補助支出達9110億元。非營利健康政策機構KFF分析指出，這些削減主要用於支應減稅措施，以及邊境與國家安全支出。

伊州醫療與家庭服務廳表示，全州約190萬名農村居民在就醫上面臨諸多障礙，健康結果也普遍較差，包括高血壓、糖尿病以及嬰兒與孕產婦死亡率偏高等問題。該廳指出，這筆經費將用於彌補既有醫療落差，但也坦言，資金「遠不足以抵銷」法案中對大刪白卡經費造成的衝擊。

伊利諾州農村健康協會執行長沃恩(Margaret Vaughn)表示，對於州府成功爭取經費心存感激，但現實是農村醫療體系仍將面臨巨大挑戰，「對這些醫院來說，維持營運仍會非常困難」。

伊州在申請文件中指出，將把資金投入醫院與其他醫療機構的合作誘因、科技與行動醫療服務、醫療人力擴充，以及慢性病防治、醫院轉型補助、區域訓練與社區大學相關課程等計畫。

州長普立茲克致函聯邦政府表示，伊州農村地區約有50萬名白卡受益人，在65個農村郡中，有60個缺乏基層醫療、64個心理健康資源不足，57個牙科服務存在缺口。州府估算，若Medicaid持續削減，恐有超過27萬名居民失去保險，農村醫療資金減少金額可能高達63.6億元。

伊利諾州醫院協會也指出，農村醫院正承受藥價上漲與人力短缺的雙重壓力，呼籲相關資源能有效分配，以維持基本醫療服務與就業。