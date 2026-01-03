芝加哥中華會館元旦升旗 新主席、職員宣誓就職

芝加哥中華會館1日上午在會館前孔子廣場舉行元旦升旗。(駐芝台北經文處)

芝加哥 中華會館1日於會館前孔子廣場舉行元旦升旗典禮，隨後並在會館禮堂完成新屆職員就職儀式。在駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰監誓下，新任主席陳偉聖在新年第一天走馬上任。

新一屆團隊成員隨同主席就職者，包含中文書記鄢抗直、英文書記陳莉莉、財政陳莎莎，以及核數伍鈺暉、譚金賢等人，在類延峰的見證下完成宣誓。卸任主席項邦珍將印信移交予新主席陳偉聖，象徵僑社責任的交接與傳承。 類延峰(左四)向中華會館新任主席陳偉聖(左三)及新一屆職員表達祝賀。(駐芝台北經文處)

中華會館董事長陳達偉在致詞中提到，會館長期服務僑胞，特別是每日提供的老人餐服務。他指出政府於2025年9月取消了餐食補助，會館目前透過自力救濟與社會支援維持運作，期許未來能持續為僑民爭取福利。

新任主席陳偉聖承諾將遵循會館宗旨，對內團結僑胞，對外促進中美友誼。他也提到，未來將積極推動公益事業與慈善活動，擴大服務範圍。