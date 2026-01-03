芝加哥中華會館元旦升旗 新主席、職員宣誓就職

我的頻道

【芝加哥訊】
芝加哥中華會館1日上午在會館前孔子廣場舉行元旦升旗。(駐芝台北經文處)
芝加哥中華會館1日於會館前孔子廣場舉行元旦升旗典禮，隨後並在會館禮堂完成新屆職員就職儀式。在駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰監誓下，新任主席陳偉聖在新年第一天走馬上任。

新一屆團隊成員隨同主席就職者，包含中文書記鄢抗直、英文書記陳莉莉、財政陳莎莎，以及核數伍鈺暉、譚金賢等人，在類延峰的見證下完成宣誓。卸任主席項邦珍將印信移交予新主席陳偉聖，象徵僑社責任的交接與傳承。

類延峰(左四)向中華會館新任主席陳偉聖(左三)及新一屆職員表達祝賀。(駐芝台北經...
中華會館董事長陳達偉在致詞中提到，會館長期服務僑胞，特別是每日提供的老人餐服務。他指出政府於2025年9月取消了餐食補助，會館目前透過自力救濟與社會支援維持運作，期許未來能持續為僑民爭取福利。

新任主席陳偉聖承諾將遵循會館宗旨，對內團結僑胞，對外促進中美友誼。他也提到，未來將積極推動公益事業與慈善活動，擴大服務範圍。

類延峰在致詞時特別感謝中華會館多年來堅決支持中華民國民主自由的發展，此外更提供多元服務，豐富當地僑社生活。他在典禮中代表中華民國僑務委員會頒發感謝狀予卸任主席項邦珍，並致送賀狀予新主席陳偉聖。典禮結束後，類延峰隨即在項邦珍、陳偉聖等人陪同下，展開為期三天的僑團拜年行程。

中華會館1日舉行新一屆主席、職員就職典禮。(駐芝台北經文處)
