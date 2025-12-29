我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

危機迫近 伊州200萬人恐失糧食券 2食物銀行負責人喊話

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨著年終節慶到來，家家戶戶圍桌聚餐團圓之際，伊利諾州約200萬人依賴「補充營養援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP， 俗稱糧食券)的民眾，卻正面臨可能失去這項關鍵生活支援的焦慮。

SNAP長期被視為美國對抗飢餓最有效的政策工具之一，但今年7月納入預算協調法案的重大結構性調整，致使全美數百萬受助者在未來幾個月面臨福利縮減甚至被迫退出計畫的風險。

大芝加哥食物儲備庫(Greater Chicago Food Depository)執行董事暨執行長梅爾(Kate Maehr)與北伊利諾州食物銀行(Northern Illinois Food Bank)總裁暨執行長尤爾科(Julie Yurko)聯名撰文指出，若SNAP未能恢復原有的發放標準，伊利諾州恐有多達200萬人失去穩定的食物來源，對家庭生計、社區安全網及地方經濟都將造成嚴重衝擊。

根據指出，在近期聯邦政府關門期間，伊州SNAP受助者已率先感受到衝擊，福利突然中斷期間，芝加哥、庫克郡及北伊州13個鄰近郡的食物銀行湧入大量求助人潮，其中許多人是首次尋求協助，顯示危機正在醞釀。

依據新規定，年齡64歲以下的健全成年人、家中子女年滿14歲的父母、退伍軍人以及剛離開寄養體系的青年，若未能符合更嚴格的工作與申報要求，恐將失去SNAP資格。研究顯示，相關工作規定並未提升就業率，反而剝奪最弱勢族群的基本糧食保障。此外，難民、尋求庇護者與其他合法居留移民也將被排除在SNAP之外，伊州已與其他州提起訴訟，試圖延後實施。

更受爭議的是，聯邦政府首次要求各州分擔最多15%的SNAP福利成本。依伊州目前的「付款錯誤率」估算，州政府未來每年恐須額外負擔逾7億元，一旦無法承擔，SNAP計畫甚至可能在伊州全面終止。

專家指出，削弱SNAP不僅將加劇飢餓問題，也會衝擊地方經濟。每1元SNAP福利可帶動至少1.5元經濟活動。2024財年，SNAP 為伊州注入超過44億元。倡議團體呼籲國會立即撤回削減措施，稱保護SNAP是社會責任，也是維繫社區穩定的關鍵。

伊州 伊利諾州 聯邦政府

上一則

華府新年新法上路 影響民生與城市發展

延伸閱讀

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市
30年首例 狂犬病重現伊州 芝城1犬確診曾咬傷人

30年首例 狂犬病重現伊州 芝城1犬確診曾咬傷人
天氣三溫暖 中西部節後迎嚴寒 伊州高溫僅個位數

天氣三溫暖 中西部節後迎嚴寒 伊州高溫僅個位數
30年首例 狂犬病重現伊州 芝城犬隻咬人後確診

30年首例 狂犬病重現伊州 芝城犬隻咬人後確診

熱門新聞

距離芝市約1小時車程的洛克福德，高居全美最受歡迎城市。(洛克福德市官網)

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

2025-12-26 09:46
節日期間機場人潮不斷，網約車費用水漲船高，專家提出多項建議節省費用。(特派員黃惠玲／攝影)

節日機場叫車不踩雷 搭網約車省錢有訣竅

2025-12-26 10:14
國土安全部公布照片顯示，一輛白色廂型車拒絕停車受檢，並加速企圖衝撞執法人員，而遭開槍制止。(國土安全部)

馬州2非法移民拒ICE攔檢還加速衝撞 白宮稱「國內恐怖主義」

2025-12-25 19:47
衛生官員建議，任何曾與確診狂犬病接觸的犬隻，應立即補打狂犬病疫苗加強針，並在家中隔離觀察45天。(美聯社)

30年首例 狂犬病重現伊州 芝城犬隻咬人後確診

2025-12-24 09:35
男子因罕病擁有「最小陰莖」，甚至還被女伴嘲笑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Omar Eltahan）

北卡男罹罕病擁「最小陰莖」 淚訴遭女伴嘲笑成日常

2025-12-25 20:16
2026年租屋族有望稍微喘息。(路透)

2026房價持平 租屋族有望喘息

2025-12-22 11:46

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控