危機迫近 伊州200萬人恐失糧食券 2食物銀行負責人喊話

隨著年終節慶到來，家家戶戶圍桌聚餐團圓之際，伊利諾州 約200萬人依賴「補充營養援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP， 俗稱糧食券)的民眾，卻正面臨可能失去這項關鍵生活支援的焦慮。

SNAP長期被視為美國對抗飢餓最有效的政策工具之一，但今年7月納入預算協調法案的重大結構性調整，致使全美數百萬受助者在未來幾個月面臨福利縮減甚至被迫退出計畫的風險。

大芝加哥食物儲備庫(Greater Chicago Food Depository)執行董事暨執行長梅爾(Kate Maehr)與北伊利諾州食物銀行(Northern Illinois Food Bank)總裁暨執行長尤爾科(Julie Yurko)聯名撰文指出，若SNAP未能恢復原有的發放標準，伊利諾州恐有多達200萬人失去穩定的食物來源，對家庭生計、社區安全網及地方經濟都將造成嚴重衝擊。

根據指出，在近期聯邦政府 關門期間，伊州 SNAP受助者已率先感受到衝擊，福利突然中斷期間，芝加哥、庫克郡及北伊州13個鄰近郡的食物銀行湧入大量求助人潮，其中許多人是首次尋求協助，顯示危機正在醞釀。

依據新規定，年齡64歲以下的健全成年人、家中子女年滿14歲的父母、退伍軍人以及剛離開寄養體系的青年，若未能符合更嚴格的工作與申報要求，恐將失去SNAP資格。研究顯示，相關工作規定並未提升就業率，反而剝奪最弱勢族群的基本糧食保障。此外，難民、尋求庇護者與其他合法居留移民也將被排除在SNAP之外，伊州已與其他州提起訴訟，試圖延後實施。

更受爭議的是，聯邦政府首次要求各州分擔最多15%的SNAP福利成本。依伊州目前的「付款錯誤率」估算，州政府未來每年恐須額外負擔逾7億元，一旦無法承擔，SNAP計畫甚至可能在伊州全面終止。

專家指出，削弱SNAP不僅將加劇飢餓問題，也會衝擊地方經濟。每1元SNAP福利可帶動至少1.5元經濟活動。2024財年，SNAP 為伊州注入超過44億元。倡議團體呼籲國會立即撤回削減措施，稱保護SNAP是社會責任，也是維繫社區穩定的關鍵。