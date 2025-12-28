避免市府新年度關門 芝市長放行2026預算

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市長強森表示，他不會對議會通過的新年度預算案行使否決權。(芝市長辦公室)
芝加哥市長強森聖誕節前宣布，他將不對市議會通過的2026年度預算行使否決權，此舉也結束了長達數周的歷史性預算爭議，同時避免市府面臨新年度關門危機。

原本極力主張通過對大企業開徵人頭稅的強森表示，他雖對議會的預算方案仍有意見，特別是取消他的企業頭稅，但他不願將市民置於政府關門的風險之下。這份總額166億元的預算案，是區長對他原先支出計畫的反提案。

強森說，「我不想把政府關門的風險加諸於芝加哥市民已經面臨的擔憂之上。」他並樂觀稱進步派議程的很多預算都通過是好事。

強森並未正式簽署預算，僅採取象徵性放行的做法，以避免對任何可能的負面後果負責。同時他簽署了兩項行政命令：維持市議會削減的警察加班限制，以及禁止將醫療債務(如救護車費用)出售以平衡市府財政。

這次預算爭議也凸顯了市長在議會中的孤立處境。市議會反對強森原本預算計畫的區長由溫和派領導，包括財政委員會主席道威爾(Pat Dowell)等人，擁有接近三分之二的票數，可輕易推翻市長否決權。區長最終以30票對18票通過議員版本的支出方案，並以29票對19票通過收入方案。

雖然預算中保留了強森部分原提案，如10億元的稅增融資盈餘，其中5.72億元撥給芝加哥公立學校，2.33億元撥給市府，以及短期借款支付消防員補發薪資與法律和解費用，但企業人頭稅被取消，個人財產租賃稅由11%調升至15%，Uber與Lyft擁堵費範圍擴大。醫療債務及部分新稅收措施將為預算提供額外收入。

芝加哥教師工會(CTU)主席蓋茲(Stacy Davis Gates)對強森的做法表示支持，並稱進步派運動在市議會仍有重要影響力。

儘管如此，反對派議員批評市長缺乏領導力，指其既未完全否決預算，也未強勢推動自己的方案，只是在政治上尋找折衷之道。

芝加哥 政府關門 聖誕節

