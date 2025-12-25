伊州新法禁ICE在法院抓人 司法部提告

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長普立茲克(中坐者)12月9日簽屬HB1312法案，強化對無證移民保護。(州長辦公室)
伊州州長普立茲克(中坐者)12月9日簽屬HB1312法案,強化對無證移民保護。(州長辦公室)

美國司法部日前對伊利諾州州長普立茲克及州檢察長羅武(Kwame Raoul)提起訴訟，指控該州新近通過、旨在限制移民執法人員進入法院的法律違憲。

這項法律於本月由普立茲克簽署生效，明文禁止移民執法人員在法院內或距離州法院1000呎範圍內執行移民執法行動，並放寬對聯邦執法人員涉嫌侵犯公民權利行為提起法律訴訟的門檻。該法案被視為對川普政府近月來大規模遣返行動的回應，相關行動長期以芝加哥地區為重點執法對象。

司法部在訴狀中主張，移民執法屬於聯邦職權，州政府無權規範或限制聯邦行動，並指該法律違反美國憲法。

美國司法部民事司助理部長舒梅特(Brett A. Shumate)在新聞稿中表示：「司法部將堅定捍衛執法人員，抵制像伊州這類違憲的州法，這些法律可能造成巨額懲罰性責任，並危及我們執法人員的安全。」

司法部同時指出，該法律可能使移民執法人員面臨更高風險，稱部分人員已遭遇騷擾、個資外洩(doxxing)及威脅事件，顯示移民議題緊張情勢升溫。

普立茲克在簽署法案時，進一步強化其反對聯邦移民執法的立場。自今年秋季「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)展開以來，移民與海關執法局(ICE)及海關與邊境保護(CBP)已進行數千起逮捕行動，其中部分發生在法院內或法院周邊。

普立茲克在簽署法案前表示：「川普政府試圖阻止民眾出庭履行公民義務、甚至以此影響公共安全，這種想法實在令人難以理解。」他說，「在伊州，送孩子上托兒所、看醫生或上課，不應成為改變人生的風險。」

新法同時要求醫院、托育中心及公立大學制定應對移民執法人員或突擊行動的處理計畫，並禁止相關機構在未經許可下向執法人員提供個人資料。

川普政府將強勢遣返政策描繪為打擊暴力犯罪、提升公共安全的手段，但數據分析發現，被逮捕者中多數並無犯罪紀錄，更遑論涉及暴力犯罪。

對於司法部提告，普立茲克的發言人尚未立即回應置評請求。不過，州長本月稍早已坦言，該法律勢必面臨司法挑戰。他當時表示：「當你通過一項強而有力、以保護人民為核心的法律，勢必會遭到攻擊。對方當然可以訴諸法院。」

