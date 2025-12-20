我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

角逐伊州國會議員 弗里德曼華埠拜票

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
弗里德曼(Jason Friedman，左三)與競選團隊及支持者。(特派員黃惠玲／攝影)
弗里德曼(Jason Friedman，左三)與競選團隊及支持者。(特派員黃惠玲／攝影)

積極角逐伊利諾州第七選區國會眾議員民主黨提名的弗里德曼(Jason Friedman)18日訪華埠爭取選民支持。在選民高度關注的移民議題方面，他主張以同理心與善意來處理移民議題，而非讓人害怕外出。對於健他表示應防止安全網醫院倒閉對社區造成影響。

弗里德曼說，現行移民執法過度、缺乏人道考量，對家庭與社區造成恐懼和不安。他主張應以同理心、善意和合理規範處理移民問題，既保障邊境安全，也確保移民能安心生活與工作。他說，若當選國會議員，他承諾將追究過度執法者責任，並推動兼顧安全與人道的移民政策。

弗里德曼指出，第七國會選區擁有伊州最多的醫療機構與醫院，其中包括提供基層醫療的Mount Sinai與Loreto等安全網醫院。他說，在可負擔健保費激增下，主要服務低收入、弱勢族群的安全網醫院，一旦資金不足倒閉，將嚴重衝擊社區醫療供應與公共健康。

弗里德曼說，若當選將優先保障安全網醫院的運作，維護社區居民的醫療權益，並確保醫療資源公平分配，防止弱勢族群因政策缺口而無法獲得必要醫療服務。

弗里德曼說，家族四代定居芝城，當年從小販攤商起家，他從喬治城法學院畢業後，曾在參議院司法委員會與白宮西翼工作。如今育有三子的他是弗里德曼房產(Friedman Properties)東主。

他表示，如當選將設立居民與小型企業服務辦公室，提供諮詢、協助取得聯邦資源及協調地方事務，落實「選民至上」的理念。關於公共安全，他承諾支持合理槍械管制，同時注重犯罪根源與社區監督計畫，並推動刑事司法改革與再犯預防方案，協助前科者重返社會。

出身猶太家庭的他稱，家庭及教育十分關鍵，很認同華埠需要社區高中。他還提到，應透過經濟成長、公共與私營合作，以及增加房屋供應，降低房價與生活成本。他指出，美國夢正因住房、醫療、教育、退休及生活成本問題而逐漸遠離中產階級，「我們需要政策讓民眾重新掌握生活自主權。」

第七選區現任眾議員戴維斯(Danny Davis)宣布不再競選連任後，吸引眾多民主黨角逐，目前該黨初選候選人已達12位，選情激烈，伊州初選日為明年3月17日。

移民 華埠 眾議員

上一則

夏樂台鄉會攜手FASCA 展現台灣美食與文化

下一則

愛默蕾郭智化獎 史丹福Calvin Kuo獲殊榮

延伸閱讀

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返
甘迺迪中心冠川普名 國會議員批「不合法」

甘迺迪中心冠川普名 國會議員批「不合法」
不隨聯邦調整 伊利諾州新生兒出生24小時內仍要打B肝疫苗

不隨聯邦調整 伊利諾州新生兒出生24小時內仍要打B肝疫苗
福智基金會 蔬食餐盒暖心送長者

福智基金會 蔬食餐盒暖心送長者

熱門新聞

印州華裔夫婦在微信上的信息，成為檢方起訴的證據。(路透)

微信訊息成鐵證 印州華裔夫婦涉內線交易被捕

2025-12-19 09:57
芝加哥德堡大學宣布裁減114名教職員。(路透)

國際生銳減衝擊財務 芝德堡大學裁114教職員

2025-12-16 09:20
騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
勁球彩券18日上午的獎金已經達到15億元。(美聯社)

維州樂透局示警 50億兆彩是詐騙

2025-12-18 10:38
圖為蒙大拿州立大學校園。（美聯社）

演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

2025-12-18 21:18
伊利諾州州長普立茲克。(美聯社)

伊州長簽署安樂死法案 明年9/12生效

2025-12-15 11:19

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年