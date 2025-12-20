角逐伊州國會議員 弗里德曼華埠拜票

弗里德曼(Jason Friedman，左三)與競選團隊及支持者。(特派員黃惠玲／攝影)

積極角逐伊利諾州第七選區國會眾議員 民主黨提名的弗里德曼(Jason Friedman)18日訪華埠 爭取選民支持。在選民高度關注的移民 議題方面，他主張以同理心與善意來處理移民議題，而非讓人害怕外出。對於健他表示應防止安全網醫院倒閉對社區造成影響。

弗里德曼說，現行移民執法過度、缺乏人道考量，對家庭與社區造成恐懼和不安。他主張應以同理心、善意和合理規範處理移民問題，既保障邊境安全，也確保移民能安心生活與工作。他說，若當選國會議員，他承諾將追究過度執法者責任，並推動兼顧安全與人道的移民政策。

弗里德曼指出，第七國會選區擁有伊州最多的醫療機構與醫院，其中包括提供基層醫療的Mount Sinai與Loreto等安全網醫院。他說，在可負擔健保費激增下，主要服務低收入、弱勢族群的安全網醫院，一旦資金不足倒閉，將嚴重衝擊社區醫療供應與公共健康。

弗里德曼說，若當選將優先保障安全網醫院的運作，維護社區居民的醫療權益，並確保醫療資源公平分配，防止弱勢族群因政策缺口而無法獲得必要醫療服務。

弗里德曼說，家族四代定居芝城，當年從小販攤商起家，他從喬治城法學院畢業後，曾在參議院司法委員會與白宮西翼工作。如今育有三子的他是弗里德曼房產(Friedman Properties)東主。

他表示，如當選將設立居民與小型企業服務辦公室，提供諮詢、協助取得聯邦資源及協調地方事務，落實「選民至上」的理念。關於公共安全，他承諾支持合理槍械管制，同時注重犯罪根源與社區監督計畫，並推動刑事司法改革與再犯預防方案，協助前科者重返社會。

出身猶太家庭的他稱，家庭及教育十分關鍵，很認同華埠需要社區高中。他還提到，應透過經濟成長、公共與私營合作，以及增加房屋供應，降低房價與生活成本。他指出，美國夢正因住房、醫療、教育、退休及生活成本問題而逐漸遠離中產階級，「我們需要政策讓民眾重新掌握生活自主權。」

第七選區現任眾議員戴維斯(Danny Davis)宣布不再競選連任後，吸引眾多民主黨角逐，目前該黨初選候選人已達12位，選情激烈，伊州初選日為明年3月17日。