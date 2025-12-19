不隨聯邦調整 伊利諾州新生兒出生24小時內仍要打B肝疫苗

B型肝炎疫苗。(美聯社)

伊利諾州疫苗 諮詢委員會17日一致表決，延續現有規則建議所有健康、狀況穩定的新生兒於出生24小時內接種B型肝炎疫苗。此舉再度使伊州 立場與聯邦衛生機構出現分歧。

該建議將送交伊利諾州公共衛生廳(IDPH)採納。州衛生廳廳長沃赫拉(Dr. Sameer Vohra)之前已經表態，儘管聯邦政策改變，伊州疫苗指引不會隨之調整。

美國疾病管制與預防中心(CDC)旗下免疫實務諮詢委員會(ACIP)日前投票，改為僅建議母親檢測呈陽性或未接受檢測的新生兒接種B肝疫苗，其餘則由家長與醫師自行決定，並可延至嬰兒滿兩個月後施打。

伊州免疫諮詢委員會主席弗里奇奧內(Dr. Marielle Fricchione)表示，未見任何公共衛生證據顯示現行政策需要調整。她指出，從伊州與芝加哥的數據來看，在醫療照護仍存在落差的情況下，全面接種仍是合適且成功的公共衛生政策。

此次表決也是伊州第二度與美國衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)主政下的聯邦政策不同調。今年9月，伊州已建議廣泛接種COVID-19疫苗，而聯邦層級並未作出相同建議。州長普立茲克亦於本月簽署法案，授權州內可依循自身疫苗委員會建議行事。

伊州委員會同時一致通過，建議所有體重達4磅以上的新生兒完成完整B肝疫苗系列接種。專家指出，B型肝炎傳染性高於HIV，幼童感染後恐引發慢性肝病與肝癌。

公共衛生官員指出，自2018年以來，伊州僅通報一例新生兒感染B肝的確診案例，顯示疫苗與預防措施成效顯著。芝加哥市資料則顯示，約43%的潛在高風險新生兒在出生後才被辨識，且高風險族群族裔結構近年已有變化。

多名委員對聯邦與州指引不一致可能引發民眾混淆表達憂慮，呼籲州政府與醫療團體持續加強宣導，確保家長與醫護人員獲得清楚、正確的疫苗資訊。