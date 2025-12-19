我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

不隨聯邦調整 伊利諾州新生兒出生24小時內仍要打B肝疫苗

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
B型肝炎疫苗。(美聯社)
B型肝炎疫苗。(美聯社)

伊利諾州疫苗諮詢委員會17日一致表決，延續現有規則建議所有健康、狀況穩定的新生兒於出生24小時內接種B型肝炎疫苗。此舉再度使伊州立場與聯邦衛生機構出現分歧。

該建議將送交伊利諾州公共衛生廳(IDPH)採納。州衛生廳廳長沃赫拉(Dr. Sameer Vohra)之前已經表態，儘管聯邦政策改變，伊州疫苗指引不會隨之調整。

美國疾病管制與預防中心(CDC)旗下免疫實務諮詢委員會(ACIP)日前投票，改為僅建議母親檢測呈陽性或未接受檢測的新生兒接種B肝疫苗，其餘則由家長與醫師自行決定，並可延至嬰兒滿兩個月後施打。

伊州免疫諮詢委員會主席弗里奇奧內(Dr. Marielle Fricchione)表示，未見任何公共衛生證據顯示現行政策需要調整。她指出，從伊州與芝加哥的數據來看，在醫療照護仍存在落差的情況下，全面接種仍是合適且成功的公共衛生政策。

此次表決也是伊州第二度與美國衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)主政下的聯邦政策不同調。今年9月，伊州已建議廣泛接種COVID-19疫苗，而聯邦層級並未作出相同建議。州長普立茲克亦於本月簽署法案，授權州內可依循自身疫苗委員會建議行事。

伊州委員會同時一致通過，建議所有體重達4磅以上的新生兒完成完整B肝疫苗系列接種。專家指出，B型肝炎傳染性高於HIV，幼童感染後恐引發慢性肝病與肝癌。

公共衛生官員指出，自2018年以來，伊州僅通報一例新生兒感染B肝的確診案例，顯示疫苗與預防措施成效顯著。芝加哥市資料則顯示，約43%的潛在高風險新生兒在出生後才被辨識，且高風險族群族裔結構近年已有變化。

多名委員對聯邦與州指引不一致可能引發民眾混淆表達憂慮，呼籲州政府與醫療團體持續加強宣導，確保家長與醫護人員獲得清楚、正確的疫苗資訊。

疫苗 伊州 伊利諾州

上一則

芝加哥「華聯會」攜手「科工專」馬年春晚 明年2/20登場

下一則

維州樂透局示警：「50億頭獎」兆彩是詐騙 不要點擊社群連結

延伸閱讀

嚴批衛生部反疫苗政策 美國兒科學會痛失多項聯邦經費

嚴批衛生部反疫苗政策 美國兒科學會痛失多項聯邦經費
世衛再確認疫苗與自閉症無關 美衛生部長仍反對

世衛再確認疫苗與自閉症無關 美衛生部長仍反對
佛州擬取消學童部分疫苗強制接種 家長砲聲隆隆

佛州擬取消學童部分疫苗強制接種 家長砲聲隆隆
紐約客談／疫苗豁免若放寬 恐威脅公共安全

紐約客談／疫苗豁免若放寬 恐威脅公共安全

熱門新聞

騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
聯邦檢方提供的照片顯示，烏里韋於2022年在一家海鮮餐廳(左圖)與一名性工作者會面，該女子拍下了這張照片，並以免費性服務試圖賄賂他以阻止攻擊，但未成功又為烏里韋的駕照照片。(檢察官辦公室)

芝CBP官員涉持槍性侵4華人女性 面臨終身監禁

2025-12-11 09:26
芝加哥德堡大學宣布裁減114名教職員。(路透)

國際生銳減衝擊財務 芝德堡大學裁114教職員

2025-12-16 09:20
華盛頓州多個郡降雨強度持續加劇，逾10萬名地區居民被勒令疏散。(路透)

華盛頓州豪雨成災 逾十萬人被令疏散

2025-12-11 19:32
勁球彩券18日上午的獎金已經達到15億元。(美聯社)

維州樂透局示警 50億兆彩是詐騙

2025-12-18 10:38
圖為蒙大拿州立大學校園。（美聯社）

演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

2025-12-18 21:18

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥