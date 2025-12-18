ICE重返芝加哥 上百探員至少逮15人

邊境巡邏指揮官博維諾(前中)16日重返芝加哥抓捕移民，圖為他與探員在小村區執法。(美聯社)

上月離開芝加哥 地區的美國邊境巡邏隊(Border Patrol)指揮官博維諾(Gregory Bovino)，16日帶領上百名聯邦移民 執法人員，高調重返芝市以及郊區執行抓捕時表示：「芝加哥將會有一個快樂的聖誕節」。其團隊16日在緊鄰華埠的小村區(Little Village)逮捕了至少15名街頭小販與居民，引發社區強烈反彈。

16日上午10時30分，27街與南Ridgeway大道附近聚集大批居民，抗議探員拘留一名男子。現場哨聲、怒吼聲不斷，商家門口與街角擠滿圍觀人群。

期間，一名探員站在車門邊緣對群眾喝斥時，兩罐催淚瓦斯自車內掉出，所幸未引爆；另有探員在數個街區外將整罐催淚瓦斯伸出車窗示威後離去。現場探員亦配備胡椒彈槍。

博維諾身穿綠色大衣、外罩軍裝，胸前掛槍並表示「我們從未離開」，他也拒絕回應居民要求理性對話的呼聲。他隨後在西塞羅區(Cicero)的「家得寶」店前還說：「芝加哥將會有一個快樂的聖誕節。我們會執行移民法。」稍晚博維諾在森林公園(Forest Park)一處加油站，更對圍觀民眾說：「我們愛芝加哥，呵呵呵(ho ho ho)」的話語，引來鳴笛與怒罵，相關影片迅速在社群媒體流傳。

17日博維諾及探員則現身芝城北邊的艾文斯頓（Evanston)市執法。

國土安全部 發言人麥克勞夫林(Tricia McLaughlin)表示，相關執法行動仍在「持續進行中」，並稱「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)正在移除「危害公共安全的最惡劣非法犯罪移民」。

伊利諾州州長普立茲克批評聯邦政府未與州府溝通，直言：「他們稱之為執法，我們稱之為騷擾。」芝加哥市長強森辦公室亦發聲明，形容行動「破壞社區穩定且錯誤」，並點名探員與拍攝團隊同行，將執法變成表演，漠視家庭與社區的人性尊嚴。

16日清晨，探員在後院區(Back of the Yards)拘捕長期擺攤賣玉米粽的攤販費迪亞茲(Federico Diaz)。其女兒表示，父親在芝加哥生活近20年，即便有心臟病仍為生計外出擺攤。

此外，探員亦出現在中途機場附近的工會糾察線要求工人出示證件，並在西塞羅多家大型量販店停車場周邊行動，引發抗議車輛尾隨、鳴笛追逐。西南區快速回應團隊統計，當天在小村區與布萊頓公園一帶，約有15人遭拘留，包括攤販與臨時工。

國土安全部曾表示，「中途閃電戰」兩個月內逮捕逾4300人，但未公布完整背景資料。根據多項數據顯示，多數被拘留者並無重大犯罪紀錄。

與11月不同的是，博維諾目前未受聯邦法院監督，先前限制無令狀拘捕及對抗議者與媒體使用武力的法院命令，皆因訴訟程序暫緩執行。