我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院通過9千億元2026國防授權法 川普將簽署生效

「精靈公主」翻車？ 張韶涵新造型被酸顯老

駐芝台北經文處設宴 答謝僑社今年支持

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
駐芝台北經文處處長類延峰(右四)與出席僑團代表同歡。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝台北經文處處長類延峰(右四)與出席僑團代表同歡。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰在聖誕、新年佳節來臨前，16日晚在南華埠彩蝶軒餐廳宴請中華會館以及參事團體負責人與代表，藉此表達感謝僑社對於駐處過去一年的支持。

包括伊利諾州財長方仲華、州眾議員馬靜儀，以及中華會館主席項邦珍、董事長陳達偉、歷任主席伍健生、關其煉、梅國彬、梅維政、梅楹仲、區一平、僑務委員徐曙明等嘉賓出席了盛會，領務組組長張正育、秘書孫鵬祥、秘書林家銘，以及芝加哥僑教中心主任蔡季穎、副主任陳怡珍也參與餐會。

晚宴由陳怡珍主持，類延峰首先致詞感謝僑社長期對芝城社區的付出與貢獻，過去一年駐處跟僑界社團合作舉辦了許多活動，在此歲末年終時刻，希望藉著餐會表達對大家的感謝。他也提到，蔡季穎即將結束在芝加哥僑教中心的三年任期，因此也趁此機會歡送蔡季穎，他最後祝福僑社代表家庭幸福、身體健康。

方仲華接著應邀致詞，提到30年前他隻身前往台灣學習中文，並在當地過了第一個海外聖誕節，他說，至今他念念不忘台灣的人情味與溫暖。他提到16日當天花了7小時車程往返州府所在的春田市及芝城，就是為了參加彩蝶軒的聚會。馬靜儀感謝駐處的邀請同慶聖誕、新年，也祝福僑社未來一年繁榮發展。

項邦珍致詞時表示，很謝謝類延峰主辦了感謝餐會，中華會館也非常感謝駐處、僑教中心一直以來對會館的支持。陳達偉同樣表達了對類延峰支持中華會館，他也提到，新年即將到來，中華會館主席今年為陳偉聖同額競選，屆時希望大家踴躍支持。

類延峰隨後在餐會中代表僑委會頒發感謝狀給中華會館辦理雙十，也頒發賀狀給全美梅氏公所理事長的梅國棟，晚宴氣氛溫馨融洽。

陳達偉(左)與同額競選中華會館新一屆主席的陳偉聖(右)感謝芝僑教中心主任蔡季穎(...
陳達偉(左)與同額競選中華會館新一屆主席的陳偉聖(右)感謝芝僑教中心主任蔡季穎(中)。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝台北經文處處長類延峰(右) 、中華會館主席項邦珍(右二)、董事長陳達偉(左二...
駐芝台北經文處處長類延峰(右) 、中華會館主席項邦珍(右二)、董事長陳達偉(左二)向僑團代表敬酒祝福。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝台北經文處處長類延峰(左)頒贈感謝狀給中華會館，中為主席項邦珍、右為董事長陳...
駐芝台北經文處處長類延峰(左)頒贈感謝狀給中華會館，中為主席項邦珍、右為董事長陳達偉。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝台北經文處處長類延峰(左)頒贈賀狀給梅國棟(右)。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝台北經文處處長類延峰(左)頒贈賀狀給梅國棟(右)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 芝城 華埠

上一則

亞特蘭大台美學校冬季結業式 熱鬧溫馨

延伸閱讀

ICE高調重返芝城 博維諾放話「芝加哥會有快樂聖誕」

ICE高調重返芝城 博維諾放話「芝加哥會有快樂聖誕」
北美華人會計師協會 周末財稅座談

北美華人會計師協會 周末財稅座談
亞城中華文化學校 期末結業慶聖誕

亞城中華文化學校 期末結業慶聖誕
歐之旅2026夏季瑞士4名峰、2大景觀火車12日遊 聖誕優惠

歐之旅2026夏季瑞士4名峰、2大景觀火車12日遊 聖誕優惠

熱門新聞

騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
聯邦檢方提供的照片顯示，烏里韋於2022年在一家海鮮餐廳(左圖)與一名性工作者會面，該女子拍下了這張照片，並以免費性服務試圖賄賂他以阻止攻擊，但未成功又為烏里韋的駕照照片。(檢察官辦公室)

芝CBP官員涉持槍性侵4華人女性 面臨終身監禁

2025-12-11 09:26
芝加哥德堡大學宣布裁減114名教職員。(路透)

國際生銳減衝擊財務 芝德堡大學裁114教職員

2025-12-16 09:20
華盛頓州多個郡降雨強度持續加劇，逾10萬名地區居民被勒令疏散。(路透)

華盛頓州豪雨成災 逾十萬人被令疏散

2025-12-11 19:32
伊利諾州州長普立茲克。(美聯社)

伊州長簽署安樂死法案 明年9/12生效

2025-12-15 11:19
由於14日極度寒冷，使在華府白宮橢圓形草坪舉行的全國猶太燭台點燈儀式上，許多人在點燃火焰前便提前離場，導致現場許多座椅空置。(路透)

華府連日低溫道路結冰 周末可望回暖至華氏50度

2025-12-15 09:06

超人氣

更多 >
好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁