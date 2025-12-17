駐芝台北經文處設宴 答謝僑社今年支持

駐芝台北經文處處長類延峰(右四)與出席僑團代表同歡。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝加哥 台北經濟文化辦事處處長類延峰在聖誕、新年佳節來臨前，16日晚在南華埠 彩蝶軒餐廳宴請中華會館以及參事團體負責人與代表，藉此表達感謝僑社對於駐處過去一年的支持。

包括伊利諾州財長方仲華、州眾議員馬靜儀，以及中華會館主席項邦珍、董事長陳達偉、歷任主席伍健生、關其煉、梅國彬、梅維政、梅楹仲、區一平、僑務委員徐曙明等嘉賓出席了盛會，領務組組長張正育、秘書孫鵬祥、秘書林家銘，以及芝加哥僑教中心主任蔡季穎、副主任陳怡珍也參與餐會。

晚宴由陳怡珍主持，類延峰首先致詞感謝僑社長期對芝城 社區的付出與貢獻，過去一年駐處跟僑界社團合作舉辦了許多活動，在此歲末年終時刻，希望藉著餐會表達對大家的感謝。他也提到，蔡季穎即將結束在芝加哥僑教中心的三年任期，因此也趁此機會歡送蔡季穎，他最後祝福僑社代表家庭幸福、身體健康。

方仲華接著應邀致詞，提到30年前他隻身前往台灣學習中文，並在當地過了第一個海外聖誕節，他說，至今他念念不忘台灣的人情味與溫暖。他提到16日當天花了7小時車程往返州府所在的春田市及芝城，就是為了參加彩蝶軒的聚會。馬靜儀感謝駐處的邀請同慶聖誕、新年，也祝福僑社未來一年繁榮發展。

項邦珍致詞時表示，很謝謝類延峰主辦了感謝餐會，中華會館也非常感謝駐處、僑教中心一直以來對會館的支持。陳達偉同樣表達了對類延峰支持中華會館，他也提到，新年即將到來，中華會館主席今年為陳偉聖同額競選，屆時希望大家踴躍支持。

類延峰隨後在餐會中代表僑委會頒發感謝狀給中華會館辦理雙十，也頒發賀狀給全美梅氏公所理事長的梅國棟，晚宴氣氛溫馨融洽。

