嚴冬飄暖意 台灣觀光芝城車站展魅力

台灣觀光署在芝加哥聯合車站大廳舉辦#PictureMeInTaiwan活動。(特派員黃惠玲／攝影)

阿里山的香醇高山茶、手作生肖可愛胸章，還有台灣燈會、美食夜市、日月潭美景等拍照亭，讓13日的芝加哥 聯合車站在低溫中充滿熱情台灣味。這項由台灣觀光 署舉辦的大型網路社群互動活動#PictureMeInTaiwan，吸引許多乘客、民眾參與，成功展示台灣的文化魅力、創意與好客精神。

在聯合車站候車大廳推出的這項活動，布置得彷彿置身台灣現場布置成來自台灣地標景色、文化風俗以及美食小車介紹的文化遊樂場，讓民眾從戶外冰天雪地進入車站大廳時，感受到格外的溫暖熱鬧。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真、伊利諾州製造業協會會長兼執行長丹澤勒(Mark Denzler)、波士尼亞與赫塞哥維納駐芝加哥總領事特利奇(Tatjana Telic)、長榮 航空芝加哥總主任陳英祥、中華航空代表沛提(Rob Petty)、芝加哥台美商會會長蘇琪雯、急難救助協會會長林幸承等均出席了當天盛會。

長類延峰致詞表示，台灣與美國，與日本、南韓、東南亞等均已形成綿密旅遊網，不論是來台灣觀光，還是一趟東亞之旅，台灣都是最佳選擇。

莊靜真表示，藉著#PictureMeInTaiwan系列活動，透過有趣好玩方式，希望為芝加哥民眾打開通往台灣觀光、文化、創意與美景的大門。

為吸引更多旅客訪台，觀光署持續宣傳「台灣魅力，驚喜無限」(Taiwan-Waves of Wonder)及放送各項旅台優惠。除了轉機旅客可免費體驗過境半日遊，即起還推出「轉機入境・好禮等你」，持國外護照、經桃園國際機場轉機，轉機時間入境台灣停留24小時內的旅客，可獲得價值台幣600元的機場消費券。