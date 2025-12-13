我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

芝加哥市長支持度低迷 進7成選民不滿預算案

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥市長強森。(市長辦公室)
芝加哥市長強森。(市長辦公室)

芝加哥最新民調顯示，市長強森(Brandon Johnson)支持率僅26%，不支持率高達61%，施政滿意度同樣低迷，僅有25%市民認可其工作表現，64%表示不滿。對於市長提出的預算方案，受訪者也多持反對態度，支持率26%，反對率達68%。

這項民調由「未來伊利諾州」(One Future Illinois)委託進行，調查時間為12月5日至9日，受訪者共619名登記選民。該組織表示，民調旨在了解芝加哥市民對城市治理的需求與期望，並提醒政府應將民眾利益置於首位。

民調結果顯示，芝加哥市民對市長的信任正在流失。超過一半的受訪者認為，如果城市無法通過預算，責任應由市長承擔，而非市議會，分別為55%與21%。此外，對市長否決議會提出的替代預算，62%的受訪者表示反對，僅21%支持。調查還顯示，市民對市議會提出的預算方案更有信心，56%受訪者支持議會方案，僅18%支持市長版本，即使其中包括提高垃圾費。

市長強森在面對選民對預算與政策的不滿時，正處於施政壓力高峰。民調指出，市民期望領導者以合作而非對抗的方式解決問題，希望市長與市議會共同協商，提出實際、可行的預算方案，確保城市的財務穩定和長期發展。

強森過去任期雖取得一定成績，包括提高校車準時率、增加空調設施、擴展雙語教育與提供更多學生提前大學課程機會，但民調顯示，選民更關注的是責任感與施政透明度。許多市民認為，市長應以解決核心問題為優先，而非延宕決策或進行政治對抗。

民調發起方表示：「芝加哥人正在注視，他們希望領導者能挺身而出，履行承諾，帶來穩定與解決方案。」。隨著市政府面臨財政壓力與公共服務需求增長，民調反映出選民對市長施政的不耐與期待合作的強烈呼聲。市長如何回應，將影響未來城市治理與市民信任。

民調 芝加哥 伊利諾州

上一則

波城市長吳弭：新任期施政首重教育

下一則

21共和黨議員倒戈 印州參議會否決國會選區重畫法案

延伸閱讀

芝加哥宵禁法案修訂版送審 警方可驅散聚眾青少年

芝加哥宵禁法案修訂版送審 警方可驅散聚眾青少年
CTA治安惡化 川普威脅砍經費 伊州長、芝市長強烈反駁

CTA治安惡化 川普威脅砍經費 伊州長、芝市長強烈反駁
NBA／強森持續爆發連兩天上演大三元 老鷹隊史第2人

NBA／強森持續爆發連兩天上演大三元 老鷹隊史第2人
550磅大熊窩居民宅地下室 嚇壞住戶

550磅大熊窩居民宅地下室 嚇壞住戶

熱門新聞

騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
88歲退伍老兵班巴斯。(gofundme)

密州88歲老兵須打工維生惹心酸 網友集資百萬助退休

2025-12-04 10:43
波士頓法尼爾廳(Faneuil Hall)位於波士頓市中心，是美國最具象徵性的歷史建築之一，被稱為 「自由的搖籃」(Cradle of Liberty)，其地位源於它在美國獨立運動、民主發展與公共集會傳統中的重要角色。（法尼爾廳官網）

波士頓入籍典禮突遭取消 市長吳弭痛批殘酷

2025-12-09 09:15
工人於幾年前在印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)科羅西姆大道(Coliseum Boulevard)旁，安裝韋恩堡普渡大學(Purdue University Fort Wayne)的標誌。（美聯社）

普渡大學施壓教職員 不准錄取中國等敵對國研究生

2025-12-08 10:20
聯邦檢方提供的照片顯示，烏里韋於2022年在一家海鮮餐廳(左圖)與一名性工作者會面，該女子拍下了這張照片，並以免費性服務試圖賄賂他以阻止攻擊，但未成功又為烏里韋的駕照照片。(檢察官辦公室)

芝CBP官員涉持槍性侵4華人女性 面臨終身監禁

2025-12-11 09:26
ICE在今年10月份多次到歐海爾機場網約車停車場抓捕司機。(讀者提供)

芝市無視可能被ICE突襲警告 逾70網約車司機機場被抓

2025-12-08 13:22

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控