芝加哥市長支持度低迷 進7成選民不滿預算案

芝加哥市長強森。(市長辦公室)

芝加哥 最新民調 顯示，市長強森(Brandon Johnson)支持率僅26%，不支持率高達61%，施政滿意度同樣低迷，僅有25%市民認可其工作表現，64%表示不滿。對於市長提出的預算方案，受訪者也多持反對態度，支持率26%，反對率達68%。

這項民調由「未來伊利諾州 」(One Future Illinois)委託進行，調查時間為12月5日至9日，受訪者共619名登記選民。該組織表示，民調旨在了解芝加哥市民對城市治理的需求與期望，並提醒政府應將民眾利益置於首位。

民調結果顯示，芝加哥市民對市長的信任正在流失。超過一半的受訪者認為，如果城市無法通過預算，責任應由市長承擔，而非市議會，分別為55%與21%。此外，對市長否決議會提出的替代預算，62%的受訪者表示反對，僅21%支持。調查還顯示，市民對市議會提出的預算方案更有信心，56%受訪者支持議會方案，僅18%支持市長版本，即使其中包括提高垃圾費。

市長強森在面對選民對預算與政策的不滿時，正處於施政壓力高峰。民調指出，市民期望領導者以合作而非對抗的方式解決問題，希望市長與市議會共同協商，提出實際、可行的預算方案，確保城市的財務穩定和長期發展。

強森過去任期雖取得一定成績，包括提高校車準時率、增加空調設施、擴展雙語教育與提供更多學生提前大學課程機會，但民調顯示，選民更關注的是責任感與施政透明度。許多市民認為，市長應以解決核心問題為優先，而非延宕決策或進行政治對抗。

民調發起方表示：「芝加哥人正在注視，他們希望領導者能挺身而出，履行承諾，帶來穩定與解決方案。」。隨著市政府面臨財政壓力與公共服務需求增長，民調反映出選民對市長施政的不耐與期待合作的強烈呼聲。市長如何回應，將影響未來城市治理與市民信任。