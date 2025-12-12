芝加哥宵禁法案修訂版送審 警方可驅散聚眾青少年

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市上月聖誕樹點燈活動後，在芝加哥劇院前發生「青少年占領」槍擊案，造成1死8傷。(美聯社)
芝加哥第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)10日提出修訂版宵禁法案，授權芝加哥警察局局長史奈林(Larry Snelling)在全市任何地點宣布臨時宵禁，但需提前至少12小時通知，宵禁時長不得超過四小時。此次修訂意在避免市長強森再次否決法案，同時加強警方應對大型青少年聚集事件的權限。

修訂後的法案規定，只有在史奈林與社區安全副市長蓋特伍德(Garien Gatewood)共同認定「有可能發生大規模聚會」後，警察才可在指定地點執行宵禁。當宵禁生效時，警方可驅散20人以上的群聚，若拒絕配合者將可被逮捕。執法前將盡可能張貼警示標誌，並提前十分鐘通知民眾。霍普金斯指出，此舉是應對上月聖誕樹點燈活動後發生的青少年暴力事件，該事件造成一名14歲青少年中槍死亡，另有八名青少年受傷。

霍普金斯表示，先前提出的「快閃宵禁」(snap curfew)因通知時間過短而遭市長否決。他指出，新版本延長至12小時通知，並明確宵禁結束時間，不僅可以提前計畫執法，也回應市長對快閃宵禁的安全及法疑慮。

市長當時否決「快閃宵禁」法案時曾警告，授權警方「掃街式驅散青少年」可能引發高額訴訟，並危及重建警民信任。霍普金斯表示，新法案已解決市長提出的問題，他預期市長不會再次否決。

此次修訂同時提出另一條與社群媒體相關的法案，要求平台移除「非法青少年聚會」通知，若未移除，須提供書面說明，否則將面臨最高5萬元罰款。霍普金斯與第六區區長霍爾(William Hall)共同提出該條文，以遏制青少年聚會在網路上擴散。

霍普金斯承認，提前12小時通知仍可能讓組織者更改時間與地點與警方「貓捉老鼠」，但他提到這是目前防止全年性青少年聚集暴力的必要措施。他說：「孩子就是孩子，這無法完美，但我們必須盡全力阻止。」

根據程序，該修訂法案已被送至市議會規則委員會審議，該委員會通常處理市長反對的立法，以決定是否推向全院表決。若最終通過，警方將可依法在指定地點執行臨時宵禁，以防止可能造成公共安全危害的大規模聚會。

