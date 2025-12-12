印第安納州參議會通過76號法案 擬要求州府揭露非公民福利數據

印第安納州參議會司法委員會9日通過76號法案(SB 76)，法案規定雇主不得疏忽或故意聘用非法移民 ；州政府亦須向立法委員會提交非公民接受公共補助、醫療及精神健康等福利的統計報告。接下來該法案將提交參議會全員表決，若通過將進入州眾議會審議。一旦眾議會也批准，法案將送至州長簽署生效。

該法案由共和黨州參議員布朗(Liz Brown)提出，法案內容還包括規定州內執法官員、政府單位或教育機構若遭訴訟，可由州總檢察長代表應訴；聯邦、州或地方執法單位可執行聯邦移民法；矯正部門將對新上任警長提供與聯邦移民執法合作的培訓；法案同時規範移民拘留程序，要求政府單位告知法官是否准予保釋，並通知被拘留者。她表示目標是讓地方執法部門願意配合聯邦移民執法，並確保州法律「有效執行」。

州檢察長羅啟塔(Todd Rokita)批評76號法案為「削弱版」法案，指其取消了原眾議會1531法案的多數執法機制。他指出，該法案將「保護庇護 郡」，削弱他針對蒙洛(Monroe)與聖約瑟夫(St. Joseph)郡庇護政策的訴訟，並警告將影響遏止非法移民的效果。

公聽會上意見分歧明顯。Exodus Refugee Immigration法律服務主任泰勒(Rachel Van Tyle)反對將非公民資料提供給立法委員會，擔心被用於執法；拉丁裔移民倡議組織成員Carolina Castoreno則批評法案將警察、監獄及教育機構變成聯邦移民執法延伸，可能削弱公眾信任並導致職場歧視 。部分支持者，如印州州警立法主任羅森保(Barbara Rosenberg)，認同法案可保護執法官員，增進聯邦與州內機構合作。羅伯斯(Nathan Roberts)則指法案過於寬鬆，無法有效遏制非法移民。

儘管有反對聲音，但該該法案最終以6比2通過，76號法案也將提交參議會全員表決。